San Giobbe Chiusi rinnova il contratto con coach Nicolas Zanco fino al 2028

La San Giobbe Chiusi ha annunciato il prolungamento pluriennale del contratto con coach Nicolas Zanco (nella foto). Il quarantenne allenatore di origine trevigiana ha infatti firmato un’estensione fino al 30 giugno del 2028. Il rinnovo di coach Zanco rappresenta "il primo tassello nella costruzione del futuro della San Giobbe – così si legge nella nota diffusa dalla società –, oltre che continuità per un progetto che sta dando e vuole continuare a dare frutti".

"Con piacere annunciamo il prolungamento del contratto del nostro capo allenatore Nicolas Zanco – ha dichiarato il direttore sportivo Matteo Martini –. La sua preparazione, l’entusiasmo che ha portato e i risultati raggiunti ci hanno convinto ad allungare l’accordo in essere. Si dimostra quindi fondamentale per la società portare avanti il progetto iniziato la scorsa stagione insieme a lui, per poter garantire programmazione e continuità. Nicolas ha fatto suoi gli obiettivi societari ed è risultato un valore aggiunto in tutti i progetti di questa stagione. Una scelta fatta in sinergia con la Reyer Venezia che, come sempre, si è dimostrata al nostro fianco".

Zanco è in biancorosso dall’estate 2023, quando ha ricoperto il ruolo di primo assistente nello staff di Giovanni Bassi. Zanco ha saputo ritagliarsi uno spazio nella storia della società con competenza, qualità e valori sia sportivi che umani. Nella stagione della ripartenza i risultati sportivi parlano chiaro: obiettivi raggiunti con la possibilità di migliorare ulteriormente nella post season ormai prossima alla partenza. Il tutto con la ciliegina sulla torta del record di vittorie consecutive (10) in campionati LNP, ottenuto a cavallo tra la fine dell’anno solare 2024 e l’inizio di 2025.

Domani intanto si torna in campo per il primo turno del play-in: la San Giobbe, che ha concluso la regular season al decimo posto, affronta tra le mura amiche Sant’Antimo, piazzatasi all’undicesimo posto, per guadagnare l’accesso al secondo turno, nel quale la vincente della sfida dell’Estra Forum affronterà la Luiss Roma. Chi esce da questo terzetto avrà poi la testa di serie numero sette in uno dei due tabelloni playoff. Palla a due alle 18, sono stati designati Bernassola di Roma e Fava di Tivoli.