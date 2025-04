San Giobbe Chiusi sconfitta dalla Pielle Livorno, scende al decimo posto in classifica

CHIUSI

70

PIELLE LIVORNO

74

CHIUSI: Balducci, Criconia 10, Ceparano 6, Renzi 22, Si. Longetti, Fall 3, Chapelli, Fazioli 8, Ius, Gravaghi 8, Raffaelli 5, Rasio 8. All. Zanco

PIELLE LIVORNO: Sinagra, Cavaliere, Cepic 2, Del Testa 9, Leonzio 14, Venucci 14, Vedovato 7, Bonacini 6, Klyuchnyk 9, Hazners 3, Campori 7, Lucarelli 3. All. Turchetto

Arbitri: Secchieri, De Rico

Parziali: 20-19, 40-34, 54-52

CHIUSI – La San Giobbe Chiusi cede tra le mura amiche alla Pielle Livorno e per effetto dei risultati di Fabriano (sconfitta) e Jesi (vincente) perde due posizioni in classifica, scalando dall’ottavo al decimo posto. Sarebbe servita una vittoria per assicurarsi l’ottavo posto, evitando così il primo turno del play-in e avendo il diritto di giocare in casa il secondo, invece in questo modo sarà sfida secca contro Sant’Antimo domenica prossima e poi, nel caso, gara esterna contro la testa di serie numero sette (Luiss Roma). Finale infelice per i Bulls, arrivati col fiato corto al rush finale della stagione. Trascinati da un Renzi efficace nel tiro dalla lunga distanza, i Bulls chiudono la prima frazione avanti di sei lunghezze. Ma pagheranno cara la percentuale scarsa nel tiro da tre (9/42). Chiusi resta avanti con le triple di Criconia e Raffaelli, con la schiacciata di Ceparano che accende il palasport; Livorno però resta in scia, avvicinandosi con Campori e non scomponendosi più di tanto quando va a segno anche Fazioli dalla lunga distanza (53-47). Vedovato accorcia, poi Leonzio trova il canestro del vantaggio ospite (54-55), cui replica prontamente Fazioli (57-55), seguito però a sua volta da Hazners (57-58). È il momento in cui l’inerzia vira dalla parte labronica, un bel canestro di Fall serve per restare a contatto ma la tripla di Del Testa dà il +4. Capitan Renzi confeziona il sorpasso (65-63), Bonacini e Venucci riportano Livorno avanti (65-67). Due liberi di Raffaelli per l’ultimo pareggio, poi ancora Venucci (67-69). Raffaelli non realizza la tripla del sorpasso, Venucci fa +4 (67-71). Renzi e Rasio mancano il pareggio, Cepic dalla lunetta chiude i conti.