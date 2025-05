San Giobbe Chiusi supera Sant'Antimo 100-85 e avanza nei play-off

CHIUSI 100SANT’ANTIMO 85

CHIUSI: Balducci 1, Di Matteo, Criconia 17, Ceparano 17, Renzi 25, Fall 2, Chapelli 5, Fazioli 10, Ius 2, Gravaghi 2, Raffaelli 6, Rasio 13. Allenatore Zanco.SANT’ANTIMO: Lucas 31, Castaldo 9, Spernanzoni 11, Mehmedoviq 10, Jurcek 4, Spizzichini, Rota 10, Ruggiero 10, Berra, Sullo, Cannavina, Bonarrivo. Allenatore Gandini.Arbitri: Bernassola, Fava.Parziali: 27-21, 54-43, 78-59.

CHIUSI – La San Giobbe Chiusi archivia la pratica Sant’Antimo (100-85) e si guadagna la possibilità di sfidare mercoledì prossimo la Luiss Roma nel secondo turno del play-in, da cui scaturirà la testa di serie numero sette nel tabellone play-off.

Partita autorevole per i ragazzi di coach Zanco, fresco di estensione contrattuale fino al 2028, a riconoscimento della bontà del lavoro svolto in questa stagione. Le percentuali da tre sorridono (15/29), viatico per aprire varchi a canestro e martellare con precisione anche da più vicino (22/33), arrivando a toccare quota cento, evento capitato solo una volta in precedenza in stagione. 25 punti per capitan Renzi, 13 con 11 rimbalzi per Rasio, 17 a testa per Criconia e Ceparano; di là 28 per Lucas, che però ha avuto bisogno di altrettante conclusioni dal campo per racimolare un gruzzolo di questo genere.

I Bulls provano a mettere le cose in chiaro già nel primo periodo, quando doppiano gli avversari (20-10); clima già da playoff, perché uno scontro di gioco si trasforma in un parapiglia generale al termine del quale gli arbitri mandano sotto la doccia Jurcek, Spizzichini, Chapelli e l’allenatore degli ospiti Gandini. Alla ripresa delle operazioni Criconia infila sei liberi consecutivi, ma gli ospiti non mollano, pur decimati dalle assenze.

Nel momento del bisogno Renzi, insieme a Fazioli, sigilla il parziale che vale il +11 con cui si va all’intervallo. Nel terzo periodo la San Giobbe scappa, toccando anche il +22 (78-56). Nonostante le percentuali non ottime, Lucas prova a trascinare i suoi ad una rimonta che avrebbe dell’incredibile, anche approfittando di un attimo di rilassamento da parte dei Bulls. I campani arrivano fino al -9 (84-75), poi Rasio, autore della solita partita di grande sostanza, si incarica di mettere i punti che riportano in doppia cifra il margine di vantaggio.

Ceparano va a segno dalla lunga distanza e a questo non c’è davvero più pericolo di sorprese, coach Zanco può dare pure spazio ai giovani Balducci e Di Matteo per gli ultimi possessi.

Adesso la concentrazione è già spostata sulla partita di mercoledì prossimo nella capitale.