San Giobbe. Gravaghi in Nazionale
Profumo di Nazionale italiana per Francesco Gravaghi. L’infortunio al ginocchio subito da Giordano Durante spalanca, alla guardia dell’Umana Chiusi, la strada per i mondiali 3x3 under 23 che si giocheranno a Xiong An, in Cina, dal 17 al 21 settembre. La notizia riempie di orgoglio tutta la San Giobbe ma potrebbe far slittare l’esordio in campionato dei Bulls, fissato originariamente per sabato 20 settembre alle 18, in casa della Luiss Roma. In seguito alla convocazione di Gravaghi, la San Giobbe ha chiesto di poter rinviare la gara, restando così in attesa della decisione finale che spetta necessariamente alla Federazione. Se tale richiesta venisse accolta, la squadra di coach Nicolas Zanco esordirebbe nel campionato di Serie B addirittura domenica 5 ottobre, alle 18, in occasione della trasferta di Piombino della terza giornata. Alla seconda, infatti, i Bulls osservano il turno di riposo. Nel frattempo l’Umana prosegue la sua preparazione atletica. Sabato alle 18.30, a Monsummano, è in programma una nuova amichevole contro la Gema Montecatini.
