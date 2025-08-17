Acquista il giornale
  4. San Giobbe Le date delle amichevoli

di GUIDO DE LEO
17 agosto 2025
Iniziata la preparazione nei giorni scorsi, San Giobbe Chiusi è pronta a scendere in campo per le amichevoli in vista della stagione 2025/26. Primo impegno sabato 23 agosto ad Arezzo contro la Pielle Livorno. Sarà un test valido sia per avere risposte dal punto di vista fisico e tecnico sia per calcare il parquet del palazzetto selezionato dalla società per scontare le due giornate di squalifica dell’Estra Forum per i fatti dello scorso maggio con Sant’Antimo.

Il 27 agosto, San Giobbe in campo a Chiusi contro La T Gema Montecatini, nella prima di due amichevoli con i termali. Ancora Estra Forum protagonista il 30 e 31 agosto. A Chiusi il torneo con Bulls, Virtus Roma 1960, Latina e Fabriano. Già estratti gli abbinamenti: prima partita Virtus Roma contro Fabriano e a seguire San Giobbe contro Latina. Domenica 31 le finali per il terzo e quarto posto e per il primo e secondo.

Il calendario delle amichevoli prosegue sabato 6 settembre con il ‘ritorno’ contro La T Gema Montecatini in trasferta e molto probabilmente si chiuderà sabato 13 settembre con un test ancora da definire. Ufficiali intanto i numeri di maglia dei giocatori biancorossi: numero 1 per Natale, 6 per Bertocco e 9 per Molinaro. La maglia 10 sarà sulle spalle di Lorenzetti, la 11 di Chapelli, la 13 è per Candotto. Il 20 è stato scelto da Gravaghi, per Raffaelli c’è la 22, mentre Moreno vestirà la numero 24. Rasio ha optato per la 32.

