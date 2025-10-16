San Giobbe sorpresa dalla freschezza di Ferrara. Serata da dimenticare, arriva la prima sconfitta

UMANA CHIUSI 78ADAMANT FERRARA 85

UMANA CHIUSI: Stievano, Natale 11, Bertocco 13, Lorenzetti 5, Chapelli, Candotto 2, Gravaghi 4, Raffaelli 8, Moreno 10, Petrucci 11, Rasio 14. Allenatore Zanco.ADAMANT FERRARA: Dioli, Bellini 6, Sackey 5, Renzi 11, Pellicano 5, Santiago 12, Tio 17, Solaroli 6, Marchini 10, Casagrande 7, Caiazza 4. Allenatore Castaldi.

Arbitri: D’Amato, Silvestri, Rosato.Parziali: 26-29; 49-56; 66-72.

AREZZO – Prima sconfitta stagionale per l’Umana San Giobbe, battuta ad Arezzo dalla matricola terribile Ferrara per 85-78. Squadre in campo nonostante il grave lutto che ha colpito la formazione estense proprio nella giornata di vigilia dell’incontro: l’improvvisa scomparsa del ds Andrea Polidori. Ciò nonostante Chiusi è stata sorpresa dalla freschezza del roster di Ferrara unita all’esperienza del grande ex di turno Andrea Renzi. Vantaggio Ferrara in avvio. San Giobbe che replicava con Raffaelli ma che non riusciva a ribaltare il grande inizio degli ospiti. Alla metà del primo quarto Moreno in contropiede portava i suoi sul 12-11, Ferrara non si scomponeva, restava aggrappata e si riportava rapidamente in vantaggio costringendo Zanco al time out sul 18-22 a tre minuti dalla prima pausa. La San Giobbe non riusciva a cambiare il copione dell’incontro e il primo periodo andava in archivio sul 29-26 per gli ospiti. Ancora Ferrara a fare la voce grossa al rientro: i Bulls non reggevano l’urto e a metà del secondo quarto si ritrovava sotto di 10 lunghezze (34-44). Rasio e Natale provavano a suonare la carica, ma Ferrara era attenta e restituiva il break costringendo Zanco al secondo time out. Finale a tinte estensi nonostante i tentativi di rientro della San Giobbe. L’ultimo squillo era di Rasio per il 56-49 all’intervallo lungo. Il secondo tempo si apriva però con un parziale di 6-0 per Ferrara che provava la fuga. La San Giobbe faticava e si sbloccava solo dopo 2’. Leggermente migliore l’apporto dei Bulls rispetto ai quarti precedenti. Ferrara calava in termini di percentuali offensive ma il margine a novanta secondi dalla terza sirena era di sei punti, prima che Bertocco (nella foto) dalla lunetta mandasse le squadre all’ultimo risposo sul 72-66 estense. Proprio Bertocco sbloccava i suoi dall’arco dopo tempo immemore. Pellicano non ci stava e rispondeva allo stesso modo ristabilendo il 79-72 a metà periodo. Il distacco rimaneva invariato e il cronometro diventava alleato prezioso per Ferrara. Nel finale l’allungo decisivo dell’Adamant. Natale provava a riavvicinare i suoi ma oramai era troppo tardi. Dopo una serata trascorsa sempre a inseguire Chiusi era costretta alla resa.