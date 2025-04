San Miniato crolla contro Gazzada: sconfitta amara nella fase Gold

La squadra di San Miniato si è sciolta come neve al sole dopo un avvio brillante e possente sul parquet nemico dove l’Etrusca ha incassato una dolorosa sconfitta per 61-60 nell’ultimo turno della fase Gold, gettando al vento una partita che sembrava saldamente nelle proprie mani. L’inizio è stato perfetto: intensità, qualità e aggressività hanno permesso ai ragazzi di San Miniato di chiudere il primo quarto con un eloquente 8-22. Anche nel secondo periodo l’Etrusca ha continuato a comandare, pur senza replicare la brillantezza iniziale e all’intervallo lungo il tabellone ha segnato 31-39, un margine ancora importante ma già meno rassicurante rispetto all’avvio.

Il vero spartiacque si è verificato nella terza frazione dove San Miniato è rientrata in campo con gambe molli, idee confuse e scarsa energia. Gazzada, priva di pressione di classifica ma determinata a chiudere con dignità la propria stagione, ha approfittato di ogni incertezza degli ospiti, rimettendo completamente in discussione l’incontro. La terza frazione si è trasformata quindi in un incubo per l’Etrusca con un parziale a favore dei padroni di casa avanti 53-48. Nel quarto periodo San Miniato ha provato a reagire, ma senza la necessaria lucidità. Il punteggio ha sancito quindi una sconfitta amarissima per San Miniato, arrivata al termine di una prestazione quasi mediocre, ben lontana dalle aspettative della vigilia. Con questo risultato, l’Etrusca ha chiuso la seconda fase della Play In Gold al terzo posto, alle spalle di Oleggio, vincitrice del girone e Lucca con una posizione che costringerà ora la squadra ad affrontare i playoff senza il vantaggio del fattore campo nelle eventuali sfide successive.

