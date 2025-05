San Miniato vs BCL: Vittoria al cardiopalma, si va a gara tre

San Miniato 80BCL 83

SAN MINIATO: Eermelani 7, Caglio 10, Metsla 8, Scardigli, Re Alessio 17, Capozio, Ndour 8, Speranza, Cravero 2, Zaccagna. All.: Martelloni.BASKETBALL CLUB LUCCA: Landucci, Brugioni, Drocker 23, Lippi 10, Dubois 18, Barsanti, Simonetti 8, Tempestini, Del Debbio 6, Vignali 4, Trentin 14. All.: Olivieri.Arbitri: Nocchi e Marinaro di Pisa.Note: parziali 24-21, 42-39, 68-57.

SAN MINIATO - Dunque, come anticipato nell’edizione di ieri, il Bcl resta in corsa. Il successo sul filo di lana garantirà ai biancorossi gara tre, in programma lunedì 2 giugno, alle ore 18, al "Palatagliate". Chi vince, poi, si giocherà l’accesso diretto alla cadetteria nazionale nella finalissima con Quarrata.

Tornando al match di San Miniato dell’altra sera, prende da subito un ritmo indiavolato: 8-8 dopo appena tre minuti di gioco. E’ un Bcl molto più aggressivo di quello visto in gara uno, sostenuto da un foltissimo numero di tifosi biancorossi. A 3’ dalla prima sirena Lippi porta in vantaggio la squadra e Trentin, dalla lunetta, sigla il 16-18; per i padroni di casa risponde Metsla da tre e Lippi riporta la parità (19-19); San Miniato risponde ancora da tre e di nuovo Trentin ricuce dalla lunetta; poi una leggerezza in difesa porta i padroni di casa a chiudere sul 24-21 il primo tempino.

Si riparte con i ragazzi di Olivieri che sono in cerca dello strappo per metter in difficoltà la compagine pisana. Ma i padroni di casa pareggiano il conto dei canestri a 5’ dal riposo: 28-28. Le squadre si confrontano a colpi di triple; poi, Dubois, dalla lunetta, sigla il 31-32; quindi Drocker: 33-34 con 3’ ancora sul cronometro. Menconi e Alessio Re provano a scappare con due triple in sequenza (39-34) a meno 2’ dalla sirena. Bcl, prima con Drocker e poi con Simonetti, ricuce: 39-39 con 6“ da giocare. Ma tripla dei padroni di casa che vale il 42-39. A riaprire le danze è Vignali su assist di Drocker e sempre lui mette la tripla del nuovo sorpasso: 42-44; Dubois ci mette del suo per altri due punti. Ma c’è subito il controsorpasso di Caglio e Ndour (50-46).

Ritmi altissimi. Il finale è al cardiopalma. Drocker, Trentin dai liberi e Dubois, con 120“ da giocare, riportano sotto i biancorossi: 80-78. Trentin pareggia e, a un secondo e 4 decimi dalla sirena, Drocker infila la tripla dell’80-83. Tutto si deciderà nella "bella" al "Palatagliate".