San Severo-Pielle 84-86, livornesi corsari in Puglia

San Severo, 2 marzo 2025 – La Pielle chiude la settimana perfetta sconfiggendo San Severo per 84-86 al Pala Falcone e Borsellino. Un match equilibratissimo che nel primo tempo ha vissuto di parziali, mentre nel secondo si è trasformato in un testa a testa in cui a spuntarla alla fine sono stati i biancoazzurri guidati ancora una volta dalla coppia Leonzio-Klyuchnyk. La partita, caratterizzata da tanti falli, si è complicata quando ad inizio terzo quarto Vedovato ha commesso il quinto fallo, lasciano solo Klyuchnyk (anche lui con tre falli dopo 20 minuti) a gestire i minuti da centro.

Fortunatamente per la Pielle l’ucraino si gestisce alla grande e ben aiutato dai compagni riesce a non soffrire troppo sotto canestro (32-31 per i pugliesi il bilancio dei rimbalzi). Il miglior giocatore della gara è ancora una volta Leonzio che, nonostante una serata non precisissima al tiro, segna 17 punti, fra cui spiccano i 10 che hanno dato la spallata finale a San Severo. Bene anche Klyuchnyk, autore di 16 punti, e Venucci con 13. Tra i padroni di Casa il migliore è stato Bugatti con 17 punti e tanti canestri di talento. Un successo fondamentale per i biancoazzurri in una giornata in cui tutte le rivali hanno portato a casa i due punti.

Il tabellino

Allianz Pazienza San Severo - Toscana Legno Pielle Livorno 84-86

(22-20, 18-23, 23-19, 21-24)

Allianz Pazienza San Severo: Fabio Bugatti 17 (5/7, 0/5), Niccolò Moffa 15 (2/3, 3/4), Carlo Cane 13 (5/8, 0/0), Paolo Bandini 9 (3/7, 1/1), Matteo Gherardini 9 (3/6, 1/1), Goce Petrushevski 5 (0/1, 1/3), Soma Abati toure 5 (0/2, 1/2), Niccolò Pellicano 4 (2/4, 0/2), Alleia ivan Mobio 4 (2/3, 0/0), Ethan Igbanugo 3 (0/2, 1/5), David Petrushevski NE, Michele Mecci NE Tiri liberi: 16 / 20 - Rimbalzi: 31 10 + 21 (Fabio Bugatti 6) - Assist: 23 (Fabio Bugatti, Paolo Bandini 5)

Toscana Legno Pielle Livorno: Ennio Leonzio 17 (3/7, 3/5), Dmytro Klyuchnyk 16 (4/7, 1/1), Mattia Venucci 13 (1/3, 3/3), Eduards Hazners 10 (1/2, 2/4), Luca Campori 9 (2/2, 1/3), Maurizio Del Testa 8 (0/1, 2/5), Janko Cepic 7 (2/3, 0/0), Jacopo Vedovato 6 (3/4, 0/0), Jacopo Lucarelli NE, Davide Bonacini NE Tiri liberi: 18 / 25 - Rimbalzi: 28 3 + 25 (Dmytro Klyuchnyk 6) - Assist: 14 (Luca Campori 4)