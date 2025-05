Sandro Dell’Agnello analizza la sconfitta di RivieraBanca contro Brindisi

Sandro Dell’Agnello parte dai complimenti a Brindisi nelle sue valutazioni del postpartita al PalaPentassuglia. "Complimenti alla Valtur che ha vinto la gara – dichiara il capoallenatore di RivieraBanca –. Ci sono alcuni dati numerici che, secondo me, commentano bene una partita giocata con grande determinazione da entrambe le parti e in cui a prevalere sono stati gli aspetti difensivi e l’organizzazione dei due gruppi. Brindisi ha tirato con un 47% da tre che non le è usuale e noi con un 26% da tre che allo stesso modo non ci è abituale".

L’altro dato è quello che riguarda i viaggi in lunetta, per una disparità di trattamento che, a parità d’intensità difensiva, un po’ colpisce. "È un dato che mi fa masticare un po’ amaro – prosegue Dell’Agnello –. Brindisi ha tirato 25 tiri liberi e noi 6. È stata una partita intensa da playoff, noi dobbiamo trovare qualche sbocco migliore in attacco, nel terzo quarto ad esempio ci siamo un po’ piantati. Le due squadre non si sono risparmiate dietro, tanto che nessuna delle due è arrivata a 60".