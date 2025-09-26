Sanguinetti "Andrea Costa, ora rialzati"

Giacomo Sanguinetti è ancora il faro di questa Andrea Costa. Già la scorsa stagione aveva dimostrato come la sua presenza fosse in grado di indirizzare in positivo il gioco imolese (controprova le diverse gare in cui è stato assente), e anche dalle amichevoli estive alla prima di campionato a Jesi, il neo capitano biancorosso resta il principale punto di riferimento nei piani di gioco di coach Luca Dalmonte.

Jack Sanguinetti, com’è andato il debutto di campionato a Jesi?

"Dobbiamo cogliere il positivo da questa sconfitta, come ha detto coach Dalmonte. Ovviamente ci sono stati degli aspetti negativi, ma fa parte del gioco perché è difficile fare una partita perfetta e ci saranno sempre dei sali-scendi. L’importante, come si è visto, è che nei momenti di difficoltà la squadra ha reagito bene e abbiamo quasi cambiato l’inerzia, portandola sul punto a punto e arrivando quasi a vincerla. Ripartiamo da questa mentalità affrontando le partite sapendo che ogni possesso è importante, sapendo di poter vincere con chiunque. È un campionato dove non c’è nulla di scontato".

Per lei subito un avvio impegnativo con 35’ in campo.

"È stato dispendioso. Quando sei in partita ci sono momenti in cui senti fisicamente un po’ di stanchezza, ma da parte mia c’è un po’ di esperienza e riesco a sopperire con altro".

Si sente ancora il faro di questa Andrea Costa?

"Penso di essere un punto di riferimento ed è una cosa che mi piace. A inizio stagione si era parlato di provare ad avere un minutaggio minore, ma sono aspetti che dipendono sempre da gara a gara, da come si svolgono, dalla prontezza di tutta la squadra. Ovviamente c’è bisogno di tutti e se il coach legge che in quel determinato momento c’è bisogno di me, io ci sono".

Capitano di una squadra quest’anno molto profonda. Dove può arrivare questa Andrea Costa?

"Siamo profondi e ben messi in ogni reparto e alla lunga può essere un punto di forza. Non voglio sbilanciarmi adesso su pronostici, quando avremo affrontato più partite allora si potrà capire meglio il nostro livello e il nostro obiettivo. Quello che dobbiamo fare è presentarci intanto alla prossima gara al meglio possibile, e poi fare questo partita dopo partita, senza troppi pensieri".

Chiudiamo con la società: si sente di dare fiducia a questo nuovo corso a livello societario?

"Sicuramente anche chi è arrivato dovrà affrontare delle difficoltà, visto che la società veniva da alcuni problemi ed è stata rilevata da poco. Non sarà facile, ma il mio augurio è che tutto sia fatto bene e che si confermi quanto annunciato a parole. L’Up Andrea Costa si merita una squadra e una società di livello".