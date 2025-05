Santarcangelo cade a Montegranaro, decisiva gara3 al PalaSgr

‘Bombonera’ amara per Santarcangelo, che cade in gara2 a Montegranaro e adesso deve giocarsi tutto nella gara3 di stasera al PalaSgr. La partita giocata in terra marchigiana è risultata complicata come da previsione, ma anche parecchio equilibrata fino al 72-67 conclusivo. Gli Angels partono meglio, sono aggressivi e fanno gara di testa a fine primo periodo (13-19). La difesa c’è e l’attacco trova buone soluzioni, soprattutto con Saltykov. Ottimo anche il contributo del classe 2009 Ronci, già a suo agio nel clima caldo dei quarti playoff. La Dulca si tiene avanti fino a un confortante 21-28, poi Montegranaro accorcia e sorpassa all’intervallo sul 33-32. Di ritorno dagli spogliatoi il batti e ribatti è costante, continuo. La Sutor sale sul 53-50 del 30’, poi allarga fino a tre possessi sul flash del ceco Kanturek, a tratti davvero una spina nel fianco per la difesa clementina (67-60). Giovannelli e Goi accorciano, ma è ancora Kanturek a firmare il 69-64 a -15’’. Montegranaro allunga dalla lunetta e Bedetti va con la tripla del -3 (70-67), ma mancano solo 2’’ e i locali chiudono dalla lunetta.

Il tabellino di Santarcangelo: Goi 10, Giovannelli 4, Vandi 3, Ronci 5, Macaru, Benzi 7, Rossi ne, Bedetti 11, Mari 10, Frisoni ne, Lombardi 5, Saltykov 12. All.: Serra.

Stasera gara3, che comincerà alle 21 e avrà come arbitri Gregory Limone di Pesaro e Matteo Crosta di Recanati. Fondamentale, per la Dulca, comandare col ritmo che gli è proprio e far valere la qualità di Saltykov sotto canestro. La buona distribuzione di responsabilità offensive può essre un punto di forza per un gruppo che, anche e soprattutto in casa ha saputo dare tante soddisfazioni durante l’anno. Negli altri quarti, Forlimpopoli e Porto Sant’Elpidio hanno già chiuso sul 2-0 con Jesi e Urbania, mentre Fossombrone e Pisaurum sono andati a gara3.