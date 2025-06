Santi e Liberati ancora con la Virtus Civitanova

Il capitano Edoardo Santi farà parte della Virtus Civitanova nella prossima stagione della B Interregionale. Per il giocatore è stata una prima stagione da protagonista in B con la maglia Virtus: 11 punti di media, 3,5 rimbalzi, 4 assist e quasi 2 palle recuperate a partita, sono i numeri, ma ciò che ha colpito più di tutto, sono state le doti umane e la leadership silenziosa che ha saputo trasmettere a staff, compagni, società e tifosi. Una novità per la stagione sarà la sua collaborazione anche con i gruppi minibasket della Virtus. "In passato – osserva il gm Marco Pallotti – si diceva sempre di partire dall’asse play-pivot, oggi i tempi sono diversi…ma il play rimane il perno centrale dell’attacco. Santi, alla prima stagione ha dimostrato di saper gestire molto bene la squadra e quest’anno ci aspettiamo una grande conferma". Nella nuova Virtus farà parte anche la guardia romana Vittorio Liberati, classe 2005. Il giocatore ha ottenuto numeri importanti nella prima esperienza in B: 9 punti di media nella prima fase, cresciuti fino a 10,3 punti nella seconda fase, a dimostrazione del costante percorso di crescita e del sempre maggiore impatto in campo. "La sua conferma – dice Pallotti – è l’emblema del nostro progetto, ovvero la ricerca di giovani emergenti che vogliono mettersi in discussione".