"Sapevamo che era dura, ora testa a Rimini"

Due vittorie e quattro sconfitte, specchio di un inizio tutt’altro che facile. Se è vero che il calendario non ha dato una mano alla Benedetto, che ha già dovuto affrontare diverse corazzate, è anche vero che, come mostra la classifica attuale, di avversarie abbordabili o di partite facili, in questo campionato, non ce ne saranno. "La partita è sostanzialmente durata due quarti, nei quali avevamo anche giocato bene – commenta Mecacci nel post-gara –. Abbiamo fatto girare il pallone, sicuramente meglio della gara contro Chiusi, ma alla prima spallata, Udine ci ha buttati giù. Siamo stati inconsistenti nel restare attaccati alla sfida. Dovremo ripartire dalle piccole cose. Questo è un campionato difficile e sapevamo che avremmo faticato, ecco, forse non così dopo alcuni risultati importanti. In questo momento siamo in una situazione non facile, ma i prossimi impegni ravvicinati ci impongono di tenere alta l’attenzione, che ora è totalmente rivolta a mercoledì". Al Flaminio, la Sella si gioca tanto, in quello che sarà un importante crocevia. "Ci sono alcuni giocatori non completamente in fiducia, otto liberi sbagliati sono sicuramente un segnale, anche se non avrebbero cambiato la gara. Siamo stati più attenti rispetto alla scorsa volta, ma dobbiamo lavorare sulle palle perse, perché hanno dato il via nel terzo quarto al loro break decisivo. Dobbiamo ritrovarci e ritrovare un’identità difensiva, perché è bello segnare 80 punti ma se non difendi non vinci".

g.p.