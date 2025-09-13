"Sba, c’è tanto da lavorare"

AREZZOSi avvicina la data di inizio del campionato di serie B interregionale per la Scuola Basket Arezzo, che debutterà domenica 28 settembre al palasport Estra "Mario D’Agata" contro Lucca. Per questo gli amaranto, mercoledì scorso, hanno disputato un’altra amichevole, sempre al PalaEstra, contro la Dukes Sansepolcro, utile a mettere altri minuti nelle gambe e affinare l’amalgama di una squadra per larga parte nuova. Le notizie liete arrivano dal graduale recupero di Rapini, che aveva saltato il precedente test per una contusione, e i progressi dal punto di vista fisico di Pelucchini, anche lui fermato da qualche acciacco nei primi giorni di preparazione. Brutte notizie, invece, dal giovane Lanucci, che rischia un lungo stop per un problema al ginocchio.

Per il resto, è coach Fioravanti a riassumere il testo contro i biturgensi. "Siamo andati molto male nel primo quarto dove si vedeva che i ragazzi avevano le gambe imballate ma hanno avuto poca disponibilità nel giocare insieme e non hanno avuto la giusta energia difensiva per affrontare una squadra di tiratori come Sansepolcro. Con il passare dei minuti ci siamo svegliati e abbiamo giocato un secondo quarto pressoché perfetto come intensità e selezioni dei tiri, cosa che era mancata ad inizio partita. Poi, andando avanti nella gara, considerata la fase della stagione abbiamo sentito la stanchezza. Abbiamo messo altra benzina nelle gambe, ma dobbiamo continuare a lavorare perché ci sono tante cose da sistemare prima dell’inizio del campionato".

Il tabellino indica che il lungo Pieri è sempre più coinvolto nel gioco offensivo, come dimostrano i 14 punti realizzati, mentre Toia è già in clima campionato con 15 punti a referto. Bene anche Lemmi (12), Vagnuzzi (11) e, appunto, Rapini (9 con minutaggio ridotto).

Il giorno prima, martedì sera, la squadra era stata invece presentata alla città all’Urban Cafè di via Pietri.In quell’occasione, lo staff tecnico aveva ribadito come non sia una preparazione facile, a causa di qualche infortunio di troppo che raramente ha permesso allenamenti a ranghi completi.Stasera, infine, nuova amichevole, per la prima volta in trasferta, contro la Virtus Siena dell’ex coach Evangelisti: appuntamento al PalaPerucatti di Siena alle 19.30.

Luca Amorosi