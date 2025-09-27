Sba, pronti al debutto. Fioravanti studia Lucca

AREZZO È finalmente arrivato il tempo del debutto per la Scuola Basket Arezzo nel campionato di serie B interregionale: domani, alle ore 18 al Palasport Estra "Mario D’Agata", arriva Lucca. Un nuovo format, con 15 squadre al via, e una nuova squadra, o quasi, quella amaranto. Della passata stagione sono rimasti solo il play argentino Toia, l’ala grande Lemmi e la giovane guardia Vagnuzzi. Volto noto anche Pelucchini, tornato dopo una stagione in Puglia all’Adria Bari, mentre il resto del roster ha dovuto amalgamarsi in questo mese abbondante di preparazione, anche se purtroppo, per infortuni o acciacchi, lo staff tecnico, con a capo coach Alessio Fioravanti e il vice Stefano Liberto come lo scorso anno, non ha quasi mai potuto lavorare con l’intero organico a disposizione.

Aspetto, questo, che ha condizionato il precampionato, tra luci e ombre nelle varie amichevoli disputate. Si sono intraviste, comunque, le potenzialità di alcuni giocatori come la giovanissima guardia Cazzanti, il più esperto pivot Pieri e l’ala Corradossi, tre giocatori che possono costituire, insieme a Toia e Lemmi, un quintetto di ottimo affidamento. Il primo turno di domani è subito un banco di prova importante: Lucca, anche per questa stagione, parte come una delle principali candidate ai primi posti. Sarà dunque l’occasione per valutare i progressi di crescita di Arezzo, a prescindere dal risultato.

Luca Amorosi