Scarponi, il rilancio passa dalla Sella Cento: "Voglio dimostrare di poter stare in serie A2"

Riccionese nato col mito di Kobe, ma è a Rimini che ha spiccato definitivamente il volo e con cui, nel 2022, ha festeggiato da protagonista lo storico ritorno in Serie A, dopo la rifondazione. Poi un’altra annata in Romagna ma dal minutaggio ridotto e da qui la scelta, un’estate fa, di rimettersi in gioco in B, ad Agrigento.

Una decisione per cui Alessandro Scarponi, esterno classe 2004 finito nei radar del club nel pieno nel tran tran estivo del basket-mercato, è stato premiato, meritandosi nuovamente una chiamata al piano di sopra, dalla Benedetto XIV Cento.

Scarponi, prime sensazioni? "Subito positive. Ho trovato una società seria, solida e organizzata: non è scontato al giorno d’oggi, credetemi".

Se si dovesse descrivere, che tipo di giocatore è? "Come caratteristiche tecniche, sono un giocatore a cui piace giocare in velocità, con movimenti senza palla e sul perimetro, per poi tirare da tre punti in uscita a blocchi o in transizione. Mi piace anche sacrificarmi in difesa, dando il massimo ed energia a tutta la squadra, è un aspetto che nel mio gioco reputo ugualmente importante".

Come ha trovato il gruppo? "Molto serio. I ragazzi più esperti, americani compresi, ci danno sempre consigli, nonché una grossa mano ad ambientarci a noi nuovi arrivati. Non conoscevo nessuno, se non Tiberti, con cui mi ero allenato l’estate scorsa a Rimini".

Che tipo di Benedetto vedremo? "Una squadra energica, che avrà intensità e voglia di prevalere, di vincere e di non accontentarsi mai. Sarà un campionato bello tosto, ma non ci faremo intimidire da nessuno".

Tornando a lei, si può dire che la scelta di scendere di categoria e rilanciarsi sia stata quella giusta. "Si, sono stato premiato. L’anno precedente a Rimini non ero riuscito ad avere la continuità e lo spazio che desideravo, non mi ero mai mostrato per intero. Ad Agrigento invece ho acquisito consapevolezza, e gli altri hanno fatto lo stesso nei miei confronti. Mi auguro che a Cento accada lo stesso".

Perché Cento? "Perché è una società storica, che punta sui giovani e non ha paura a farli giocare, e poi in questa categoria è una realtà già consolidata. Da avversario ho ottimi ricordi: bel campo e tifoseria calda, è un ambiente super".

Come si sta trovando con Di Paolantonio? "Lo conosco solo da pochi giorni, però a primo impatto mi è sembrata una bravissima persona, seria, che mette la squadra al primo posto e a proprio agio tutti i singoli".

Obiettivi suoi e della Benedetto? "A livello personale quello di migliorare e dimostrare che in questa categoria posso giocarci stabilmente, aiutando la squadra a portare a casa più vittorie possibili. Sul resto, l’importante è pensare una partita alla volta, la stagione è lunga e ogni gara è importante. Prima salviamoci, poi nel caso si vedrà".

Giovanni Poggi