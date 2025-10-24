Acquista il giornale
Acquista il giornale
  1. Home
  2. Sport Locali
  3. Basket
  4. Scatto dell’Endiasfalti. Successo al fotofinish

Scatto dell’Endiasfalti. Successo al fotofinish

Nell’infrasettimanale Agliana raccoglie due punti pesanti contro Valdisieve. La felicità di coach Gambassi: "Vinto più con il carattere che con la tecnica".

di GIANLUCA BARNI
24 ottobre 2025
Filippo Giannini contro Valdisieve ha messo a segno 7 punti

Filippo Giannini contro Valdisieve ha messo a segno 7 punti

XWhatsAppPrint

Si va per la sesta, che sta per giornata del campionato di serie C. Domenica 26 ottobre tornano in campo Endiasfalti e Valentina’s Camicette, rispettivamente impegnate dalle 18 in casa, al PalaCapitini di Agliana, contro l’Unione Basket Prato e a Rosignano. Intanto, in settimana l’Endiasfalti ha violato il parquet della Valdisieve con il punteggio di 68-69 (parziali 17-22, 35-38, 53-51), conquistando il secondo successo nel giro di pochi giorni. Ha riposato, da calendario, la Valentina’s Camicette. Dopo cinque turni di torneo, Agliana è quinta in classifica con 6 punti, Bottegone terz’ultimo a quota 2.

Gli aglianesi, grazie alla giusta mentalità e al carattere, sono riusciti ad andare oltre le difficoltà offensive, dovute ad un’asfissiante difesa da parte dei fiorentini. "Siamo contenti del risultato. Prendere due punti in un turno di metà settimana a Valdisieve non è assolutamente scontato. Siamo orgogliosi soprattutto del carattere che la squadra ha messo in campo – afferma coach Giulio Gambassi –. È stata una partita difficilissima. Abbiamo avuto problemi di falli quasi tutta la partita, ma con attenzione e mentalità abbiamo tirato fuori gli artigli. Abbiamo alzato la difesa e, nonostante Valdisieve ci abbia limitato molto in attacco, l’abbiamo portata a casa più con il carattere che con la tecnica". Questo il tabellino dell’Endiasfalti: Zaccariello 9, Lucchesi 12, Bacci 5, Nesi 8, Giannini 7, Rossi 20, Bonistalli 6, Benvenuti 2, Manetti ne, Bardazzi ne, Baroncelli ne.

Bottegone torna a giocare dopo la giornata di riposo. Ovviamente senza Mati, mentre prosegue il percorso di inserimento di Mattia Gangale, che ha già debuttato domenica passata, mostrando buone cose.

Gianluca Barni

© Riproduzione riservata

Continua a leggere tutte le notizie di sport su