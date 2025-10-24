Scatto dell’Endiasfalti. Successo al fotofinish

Si va per la sesta, che sta per giornata del campionato di serie C. Domenica 26 ottobre tornano in campo Endiasfalti e Valentina’s Camicette, rispettivamente impegnate dalle 18 in casa, al PalaCapitini di Agliana, contro l’Unione Basket Prato e a Rosignano. Intanto, in settimana l’Endiasfalti ha violato il parquet della Valdisieve con il punteggio di 68-69 (parziali 17-22, 35-38, 53-51), conquistando il secondo successo nel giro di pochi giorni. Ha riposato, da calendario, la Valentina’s Camicette. Dopo cinque turni di torneo, Agliana è quinta in classifica con 6 punti, Bottegone terz’ultimo a quota 2.

Gli aglianesi, grazie alla giusta mentalità e al carattere, sono riusciti ad andare oltre le difficoltà offensive, dovute ad un’asfissiante difesa da parte dei fiorentini. "Siamo contenti del risultato. Prendere due punti in un turno di metà settimana a Valdisieve non è assolutamente scontato. Siamo orgogliosi soprattutto del carattere che la squadra ha messo in campo – afferma coach Giulio Gambassi –. È stata una partita difficilissima. Abbiamo avuto problemi di falli quasi tutta la partita, ma con attenzione e mentalità abbiamo tirato fuori gli artigli. Abbiamo alzato la difesa e, nonostante Valdisieve ci abbia limitato molto in attacco, l’abbiamo portata a casa più con il carattere che con la tecnica". Questo il tabellino dell’Endiasfalti: Zaccariello 9, Lucchesi 12, Bacci 5, Nesi 8, Giannini 7, Rossi 20, Bonistalli 6, Benvenuti 2, Manetti ne, Bardazzi ne, Baroncelli ne.

Bottegone torna a giocare dopo la giornata di riposo. Ovviamente senza Mati, mentre prosegue il percorso di inserimento di Mattia Gangale, che ha già debuttato domenica passata, mostrando buone cose.

Gianluca Barni