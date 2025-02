Scelto da Udine per sostituire Pini, ha lasciato la A di Trapani e domenica torna da ex. Rei Pullazi: "Da voi non sono stato fortunato»

Rei Pullazi, 31 anni, ala forte, è dal gennaio scorso un giocatore della capolista Apu Udine, prossimo avversario della Pallacanestro 2.015 al Palafiera. L’atleta albanese, con cittadinanza italiana, ha infatti rafforzato il roster friulano dopo l’infortunio del lungo Giovanni Pini, portando in dote alla formazione di coach Adriano Vertemati un buon tiro e le sue doti agonistiche. Proveniente da Trapani, nello scorso campionato ha conquistato la promozione in A1 con i siciliani. Pullazi ha militato anche a Forlì nella stagione 2021/22, un torneo tormentato terminato ai quarti di finale dei playoff.

Pullazi, quali sono le sue impressioni su Udine? "Sono molto felice di questa esperienza iniziata da poco più di un mese, con un gruppo solido e una società ambiziosa. Mi sono ambientato presto e ho cercato di inserirmi velocemente nel nuovo assetto tecnico-tattico. Sono passato dalla Sicilia alle Alpi e in due giorni abbiamo fatto il trasloco con la mia famiglia al seguito. Il nostro obiettivo è quello di vincere il torneo, siamo tutti concentrati nel centrare la promozione".

Che ricordi ha della piazza forlivese, in una stagione segnata da diverse difficoltà dentro e fuori dal campo? "Ho bei ricordi, in un ambiente esigente che ama e segue il basket con passione. Personalmente non ho reso come avrei voluto, ma sono anche subentrati ostacoli dovuti al cambio degli americani e alla pandemia. Siamo stati eliminati nei playoff da Cantù che comunque ha poi raggiunto la finale, quindi da una squadra competitiva. Probabilmente sono arrivato a Forlì in un momento non particolarmente fortunato e mi sarebbe piaciuto rimanere più a lungo".

In Friuli ha ritrovato Davide Bruttini, un altro ex biancorosso che fu suo compagno proprio in quella stagione in Romagna. "Davide è il collega migliore che abbia mai incontrato nella mia carriera, un ragazzo d’oro e un giocatore forte e di esperienza".

Che partita sarà domenica contro Forlì? "Sarà come una finale e una gara molto difficile che vogliamo vincere. I nostri avversari sono in fiducia dopo le vittorie contro Torino e Cantù. Ho visto la partita in cui hanno superato in trasferta i lombardi e ho seguito anche le vicende dei forlivesi con l’infortunio di Shawn Dawson e l’arrivo di Toni Perkovic, che è un giocatore forte. Demonte Harper credo che sia invece più un elemento di sistema, ma comunque non è facile trovare sempre gli americani giusti".

Come giudica quindi il roster biancorosso? "È una squadra esperta e molto fisica che viene da due campionati in cui ha vinto la regular season e che anche in questa stagione sta disputando un buon torneo".

Lei ha ritrovato un’A2 diversa da quella di un anno fa: girone unico a 20 squadre, promozione diretta, play-in... che gliene pare? "La nuova formula ha reso il campionato molto equilibrato e da qui alla fine saranno tutti incontri importanti, con alcune squadre che stanno risalendo la classifica: penso, ad esempio, alla Fortitudo Bologna che è sicuramente una delle favorite".

