Schiavi promuove Recanati: "Nel derby ci è riuscito tutto"

"È stata una di quelle partite che uno sogna perché di rado si verificano così tante combinazioni positive". Marco Schiavi, coach della Svethia Recanati, parla del netto successo (75-47) nel derby con l’Attila Porto Recanati. "Noi – aggiunge – abbiamo disputato una buonissima partita accentuata dalle loro negative percentuali al tiro che potrebbero far pensare a una nostra grandissima difesa. C’è stata la concomitanza di diversi fattori, loro non hanno potuto contare su Ciribeni, un punto di riferimento per gli avversari, però noi abbiamo fatto tutto bene in ogni settore del campo". E adesso si volta pagina perché sabato i recanatesi saranno a Pesaro dove alle 18 sfideranno la Bramante. "Affrontiamo un avversario reduce da due sconfitte – ricorda il tecnico della formazione leopardiana – pur avendo condotto per lunghi tratti in vantaggio le sfide a Civitanova e a Matelica dove almeno in un’occasione avrebbero potuto magari vincere". Adesso c’è euforia a Recanati per la vittoria nel derby. "In questi casi – dice Schiavi – c’è da cavalcare il momento, non ho detto nulla di particolare dopo la sconfitta a Vasto perché avevamo creato le premesse per andare a canestro, adesso prendiamo il risultato e l’atteggiamento ma senza adagiarci e rimanendo con i piedi per terra".