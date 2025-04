Sconfitta inaspettata al PalaEstra: coach Betti commenta il ko contro Serravalle Scrivia

"Non so davvero cosa dire". Esordisce così nel post partita coach Paolo Betti dopo l’incredibile quanto del tutto inaspettata sconfitta contro il fanalino di coda Serravalle Scrivia che ha violato con pieno merito il PalaEstra nonostante un roster ridotto all’osso e una stagione fatta quasi solamente di ko. "Dispiace perchè abbiamo rovinato la serata che era iniziata benissimo con la festa che c’era stata prima – prosegue Betti -. Adesso conta poco pensare se mancano due o tre vittorie per la salvezza diretta, dobbiamo vincere tutte le ultime tre partite e ripartire perché perdere così non è accettabile". Difficile subito dopo la sirena analizzare con lucidità un ko di questo tipo e gli aspetti tecnici che lo hanno caratterizzato. "Non ha funzionato nulla, a partire dall’atteggiamento perché non si può, a tre giornate dalla fine e quindi nel momento decisivo della stagione, approcciare una partita così contro una squadra per altro che con tutti il rispetto aveva perso tutte le partite di questa seconda fase". Domani la squadra tornerà ad allenarsi. "Dobbiamo necessariamente ripartire, già da domani, con le nostre certezze, e soprattutto con la massima serietà possibile perché adesso dobbiamo vincerle tutte e rimediare a questa sconfitta".