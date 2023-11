"Sconfitte per le squadre carraresi in Divisione regionale 1"

Due sconfitte per le squadre carraresi che militano nella Divisione regionale 1. Dopo la ’primavera’ di Castelfranco (+13) in casa Audax torna l’allerta rossa per l’incredibile ko interno contro il non irresistibile Donoratico. Una partita che sul finire del terzo tempino sembrava solo da gestire (+18) e che invece ha riservato un finale al veleno con Fabio Valenti (nella foto) e compagni che devono recitare il mea culpa perchè hanno fatto tutto da soli: così come erano riusciti ad accumulare un vantaggio rassicurante, sono riusciti a dissipare tutto negli ultimi 10 minuti di follia collettiva (parziale ultimo tempino 8-29 dopo un break di 0-15).

Più pesante (-15) e non preventivata la sconfitta dei Legends a Lucca, dove probabilmente i gialloviola pagano oltre misura qualche assenza importante e anche lo stop imposto dal calendario. Una sconfitta che però non intacca il brillante inizio di stagione della neo promossa. E sono i Legends a inaugurare la stagione dei provvedimenti disciplinari: 160 euro per offese del pubblico ad arbitri e giocatori avversari.

Classifica: Rosignano 8 punti; Valdicornia 6; Invictus Livorno, Calcinaia, Lucca, Legends Carrara, Audax Carrara e Grosseto 4; Donoratico, Liburnia Livorno e Castelfranco di Sotto 2; Bellaria Pontedera e Viareggio 0.

ma.mu.