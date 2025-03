Scontro diretto per l’Union. Il duello è con la Sancat

Uno scontro diretto per l’Union Basket Prato nella nona di ritorno di serie C. La squadra di coach Paoletti stasera (ore 21) sarà ospite della Sancat Firenze con cui condivide il quarto posto in classifica. I pratesi sono chiamati ad un pronto riscatto dopo l’inattesa sconfitta patita in casa nel turno precedente al cospetto di un’altra formazione fiorentina, il Cus. "Affronteremo un altro scontro diretto – dice il coach - con Sancat Firenze in trasferta. Dobbiamo resettare e ripartire subito, perché ci sarà ancora da lottare nelle ultime 5 gare di campionato, e l’inciampo patito contro il Cus ci deve servire da ulteriore lezione".

L’altra formazione pratese, quella dei Dragons secondi in classifica, scenderà invece in campo domani contro Dukes Sansepolcro con l’obiettivo di concedere il bis dopo il successo ottenuto a San Vincenzo alla prima in panchina di Banchelli e cancellare il tabù delle Toscanini.

Queste sono le partite della nona giornata di ritorno. Oggi si giocheranno Pino Firenze-Bottegone, Juve Pontedera-Cus Pisa, Valdisieve-Fucecchio, Sancat Firenze-Union; domani invece (alle ore 18) Dragons-Sansepolcro, Agliana-San Vincenzo, Cus Firenze-Montevarchi.

La classifica della serie C maschile: Montevarchi 42 punti; Dragons Prato 32; Agliana 26; Union Basket Prato, Pino Firenze e Sancat Firenze 24; Valdisieve 22; San Vincenzo 20; Bottegone 18; Fucecchio 16; Sansepolcro 14; Cus Firenze e Juve Pontedera 12; Cus Pisa 8.

Massimiliano Martini