Scontro diretto tra Benedetto e Nardò: sfida decisiva per la salvezza in Serie A2

La partita degli ex, per un pomeriggio di fuoco. Rotola ancora verso sud la Benedetto, che domani alle 17, al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce, sfida la Nardò di Matteo Mecacci, sapiente guida tecnica dei biancorossi dal 2019 al 2024, tra promozioni in Serie A2 e salvezze a far la storia del club.

Ma il tempo dei ricordi durerà giusto un soffio (anche per l’altro ex di giornata, il gm Nicolai), appena prima della palla due, lo start per incominciare a far sul serio, dall’una e dall’altra parte. Sì perché non c’è soltanto la Sella a giocarsi la salvezza, ma anche i pugliesi, distanti sei lunghezze, si giocano le ultime chance per ottenere il miglior piazzamento possibile nei prossimi playout, ormai impossibilitati a raggiungere il limbo che garantisce la permanenza diretta in categoria. Con una posta del genere in palio, il compito dei biancorossi è arduo, ma non certo impossibile.

"La partita di domani è estremamente importante, anche perché siamo in dirittura di arrivo, mancando solo tre giornate al termine della stagione regolare – così alla vigilia coach Di Paolantonio, che fa il punto della situazione, conscio che lui ed i suoi ragazzi, a 120 minuti dal termine del campionato, restano padroni del loro destino, potendo contare sui due punti di vantaggio rispetto alle inseguitrici più vicine, Livorno e Cremona –. In questo momento siamo in una posizione di classifica che dobbiamo provare a difendere, pur consapevoli della difficoltà del calendario e dei singoli avversari che andremo ad incontrare.

A prescindere di quello che sarà il risultato, comunque, tutto potrà ancora succedere da qui a fine mese".

Ogni scenario è ancora aperto, ma con due punti portati a casa domani, la Sella, si porterebbe ad un passo dal suo traguardo stagionale, la salvezza diretta: un qualcosa di difficilmente immaginabile anche solo fino ad un paio di mesi fa, per come era la classifica dei biancorossi.

In mezzo, però, uno scontro vero, contro una squadra tanto altalenante quanto imprevedibile e, soprattutto, piena di talento e di punti nelle mani.

"Nardo è una squadra con un enorme potenziale offensivo, con tanti giocatori di talento in grado di vincere le partite da soli. Per questo dovremo fornire l’ennesima prova di grande solidità difensiva per riuscire ad essere competitivi anche in questo scontro diretto.

I nostri risultati – aggiunge Di Paolantonio –, sono sempre frutto del lavoro di squadra, sia a livello difensivo sia a livello offensivo, e quindi sappiamo bene che esiste sempre un margine per fare meglio, ma dobbiamo essere consci del fatto che gli obbiettivi conquistati fino ad oggi portano la firma di tutta la squadra".

