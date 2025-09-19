Scoprire il basket con i tecnici della Gea. Oggi ’Open day’ nella palestra di via Meda

Dopo tre open day da "tutto esaurito", oggi, ultimo appuntamento con la Gea Basket che apre le proprie porte ai giovani e giovanissimi che vogliono avvicinarsi al basket. Si terrà infatti oggi l’ultimo open day organizzato dalla società biancorossa, nella palestra di via Meda, nel quartiere di Gorarella.

Per i giovanissimi alla ricerca di uno sport da frequentare, è l’occasione per provare una disciplina che ha profonde radici in città e che, grazie alla Gea del presidente David Furi, porta in alto il nome di Grosseto a livello regionale, sia in campo maschile (con una formazione di serie di Divisione 1) che in quello femminile (serie C).

Dopo il successo delle prime tre giornate, che hanno visto la partecipazione di un centinaio di bambine e bambini, i piccoli appassionati di pallacanestro, seguiti dagli allenatori Pier Paolo Di Rosa, Goma Faisal, Giovanni Porri e Federica Cipolletta potranno imparare i primi segreti di questo e iniziare il corso annuale, che, come in passato, sarà completamente gratuito.

I bambini nati negli anni 2018-2019 e 2020 potranno partecipare all’open day dalle 17 alle 18, mentre per i nati nel 2015-2016 e 2017 l’appuntamento è dalle 18 alle 19.