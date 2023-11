Scossa Rimadesio. "Contro Cassino fuori il carattere»

Novanta punti subìti contro Avellino nel turno infrasettimanale di Meda, altri 86 domenica scorsa a Livorno contro la Pielle. Fa leva su questi due numeri, 90 e 86, Edoardo Gallazzi per introdurre il match di questa sera al PalaDesio contro la Virtus Cassino che, a sua volta, nell’ultima gara ha avuto la meglio proprio sugli irpini in uno dei tanti risultati magari non a sorpresa, ma almeno contro-pronostico di questo primo scampolo di stagione nel girone A di serie B Nazionale. "Dopo due sconfitte in cui abbiamo subìto una media di 88 punti, mi aspetto una reazione caratteriale a livello difensivo. Tenere gli uno contro uno, lavorare con maggiore energia e fisicità. Anche perché poi viene tutto di conseguenza. Se dietro le cose non vanno, tutto si ripercuote sull’attacco dove non riusciamo a esprimerci come sappiamo", spiega Gallazzi alla vigilia del match che segna il ritorno in campo di Simone Caglio, protagonista sfortunato già durante la preparazione estiva e poi subito fuori a inizio campionato per un infortunio. Scarsa comunque l’autonomia della guardia brianzola, ma una decina di minuti li farà. "Cassino? Squadra che vive di parziali, attenzione a farli gasare. Anche dalla panchina possono uscire uomini pericolosi". Palla a due alle 20.30, diretta su LNP Pass.

Roberto Sanvito