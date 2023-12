Scotti a caccia del poker. A Empoli arriva Torino

La decima giornata del girone A del campionato di Serie A2 presenta all’Use Rosa Scotti un impegno sulla carta abbordabile. Domani alle 18 al Pala Sammontana di Empoli arriverà infatti il Torino Teen Basket, reduce dalla sconfitta casalinga contro Broni e scivolato al quart’ultimo posto in classifica. Un’occasione d’oro, insomma, per le biancorosse di andare a caccia della quarta vittoria consecutiva e mantenersi nei quartieri alti della graduatoria. Con 12 punti, infatti, Miscenko e compagne sono a meno due dal terzetto composto da Derthona, Costa Masnaga e Broni che a quota 14 insegue la capolista Galli San Giovanni, leader con 2 lunghezze di vantaggio. Una di quelle partite, però, che se non approcciate con il giusto atteggiamento può rischiare di diventare una pericolosa trappola, come ci tiene a rimarcare coach Alessio Cioni: "Torino è un’avversaria da prendere con le molle perché la classifica è bugiarda per quanto hanno espresso finora – sottolinea il tecnico – Sono una squadra fisica che ha esterne da temere. Detto questo vogliamo dare continuità alle nostre prestazioni e dimostrare che il periodo difficile è ormai alle spalle". Fondamentale l’approccio alla gara. "Sarà decisivo come l’affronteremo – prosegue – noi, come tipologia di squadra, dobbiamo giocare sempre al massimo dell’intensità senza avere cali di tensione durante i quaranta minuti. Sono cose sulle quali insisto da tempo ma credo siano fondamentali per dare un seguito alle buone prestazioni che stiamo facendo da qualche settimana".