Scotti, a Giussano per il riscatto. Con le ’volpi’ lombarde una gara di cuore e carattere

Una vittoria all’esordio e due sconfitte consecutive nelle ultime due giornate in casa contro la Virtus Cagliari e a Costa Masnaga. Questo il primio bilancio di stagione con cui l’Use Rosa Scotti si presenterà oggi alle 18.30 a Giussano contro le volpi dell’Autocenter Arese (arbitrano Caneva di Collegno e Turello di Rivalta di Torino). Anche le lombarde hanno gli stessi due punti delle biancorosse empolesi, segno di un inizio di stagione non brillante e, di conseguenza, entrambe aspettano con curiosità questa sfida.

"Quella brianzola è una squadra che ha cambiato tanto rispetto alla passata stagione – attacca coach Alessio Cioni – del quintetto ha solo la polacca Szajtauer e Diotti, l’asse play-pivot che è ormai collaudata. Le ragazze aggiunte sono molto forti con Nikolova che considero una delle più pericolose del girone. Questo per dire che a livello delle prime cinque è un’ottima squadra ma, più che sulle avversarie, dobbiamo concentrarci su di noi. Fortunatamente è la prima settimana nella quale abbiamo lavorato con qualche acciacco che si è risolto e quindi ad organico pieno".

L’allenatore di Castelfiorentino inquadra poi quelle che dovranno essere le chiavi di volta del match. "Dovremo giocare una pallacanestro senza tensioni o paure – prosegue – la pallacanestro nostra che abbiamo proposto nel pre-campionato partendo da una certezza che è la difesa. È questa la base su cui costruire tutto e le ragazze lo hanno ben chiaro, come hanno ben chiaro che saranno importanti l’approccio e la voglia di riscatto da mettere in campo".

La partita, che avrà un sapore particolare per Lussignoli, ex di turno, verrà trasmessa in diretta streaming sul canale YouTube basket foxes tv.