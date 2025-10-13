Scotti, brutta sconfitta casalinga. Le biancorosse si spengono e le sarde dettano il ritmo

USE ROSA 71VIRTUS CAGLIARI 78

USE ROSA SCOTTI: Logoh 11, Lussignoli 14, Ianezic 11, Vente 4, Rylichova 23, Corsi n.e., Panchetti n.e., Ruffini, Ndiaye 2, Casini 4, Manetti n.e., Antonini 2. All.: Cioni.

SARDEGNA MARMI VIRTUS CAGLIARI: Naczk 12, Zieniewska 18, El Habbab 21, Tykha 3, Pellegrini 3, Deidda n.e., Gallus 2, Pasolini n.e., Corda 8, Mattera 11, Anedda. All.: Staico.

Arbitri: Cieri e Forni di Cervia.Parziali: 20-12; 31-31; 55-57.

EMPOLI – Dopo il successo di Milano l’Use Rosa non riesce a regalare una gioia ai propri tifosi, accorsi numerosi sugli spalti del Pala Sammontana per l’esordio ufficiale casalingo delle biancorosse. A vincere 71-78 è la Virtus Cagliari, che alla prima giornata aveva riposato. Buono l’approccio delle empolesi, che nel primo quarto mordono dietro e scappano sul più undici, prima di andare al primo riposo sul 20-12. Poi però le biancorosse si sgonfiano piano piano non ritrovando più il ritmo e l’energia necessarie per venire a capo di una squadra sarda che, trascinata da El Habbab, porta via due punti nel complesso meritati. Nel secondo tempino, infatti, la Virtus riesce a rimontare e sorpassare sul 27-28 prima che l’Use torni ad impattare a quota 31 all’intervallo lungo. Al rientro dagli spogliatoi le ospiti allungano per prime (36-45), poi un parziale di 17-4 sembra ridare linfa all’Use, ma un nuovo break di 0-8 porta le sarde sul 55-57 al 30’. Nell’ultima frazione il match resta equilibrato fino a 2 minuti dalla fine quando Cagliari allunga (63-69 e 66-74) gestendo poi bene il fallo sistematico dell’Use nei momenti finali.