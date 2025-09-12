Scotti, buone indicazioni contro Terme Salus. Stasera a Ozzano è di scena l’Use maschile

Buone indicazioni per coach Alessio Cioni e la sua Use Rosa dall’amichevole di Viterbo contro le pari categoria delle Terme Salus. Le due società si sono accordate per azzerare il punteggio dopo ogni quarto, tenendo soltanto il conto dei falli. Nel tentativo di tenere alti i ritmi dell’incontro il tecnico biancorosso ha alternato tutte le ragazze a sue disposizione, che hanno fatto intravedere buone cose unite a qualche errore com’è normale che sia in questa fase di preparazione, alla luce anche dei tanti cambiamenti di organico. Da sottolineare, comunque, come l’Use Rosa sia venuta fuori alla distanza aggiudicandosi gli ultimi due tempini di gioco.

Stasera, invece, sarà la volta degli uomini, impegnati alle 19.30 a Ozzano dell’Emilia (Bo) contro il New Flying Balls che come gli empolesi milita in Serie B Interregionale, seppure in un’altra conferenze. Per la squadra di coach Valentino si tratta della terza amichevole stagionale dopo i successi contro Dragons Prato (Serie C) e Arezzo (Serie B Interregionale) e la richiesta dell’allenatore di Grosseto è quella di vedere un altro passettino avanti nella crescita individuale e di gruppo della squadra.