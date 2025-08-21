Scotti con tricolore sul petto. Voglia di stupire ancora

Una coccarda tricolore sul petto. Ecco la principale novità che contraddistinguerà l’Use Rosa nel prossimo campionato di Serie A2 Femminile. La squadra biancorossa, che stasera alle 17 al Pala Sammontana inizia ufficialmente la nuova stagione, potrà infatti sfoggiare sulle proprie maglie il simbolo del successo nella Coppa Italia di categoria della scorsa stagione. In estate hanno salutato Castellani, Tarkovicova e Colognesi, ma altre sono arrivate ad affiancare le confermate e le giovani promosse in pianta stabile in prima squadra. Obiettivo? Continuare a stupire, sotto la sapiente guida di coach Alessio Cioni, al sedicesimo anno consecutivo sulla panchina empolese. Assistenti saranno Mario Ferradini, un’icona del basket femminile empolese, e Jacopo Giusti mentre Diego Alpi sarà ancora il preparatore atletico e Francesca Papini la team manager. Per quanto riguarda lo staff sanitario, invece, confermati il medico sociale Riccardo Palatresi ed i fisioterapisti Nilo Rosselli e Aurora Caporaso, che saranno però affiancati dal volto nuovo Enrico Sergi. Questa invece la lista completa delle convocate per il raduno di stasera (tra parentesi l’anno di nascita). Play-maker: Sophia Lussignoli (‘05); Giulia Ianezic (‘00); Sara Casini (‘06); Anna Corsi (‘10); Giorgia Landini (‘07). Guardie e ali: Francesca Antonini (‘05); Irene Ruffini (‘03); Sara Panchetti (‘08); Caterina Logoh (‘03); Anna Rylicova (‘99); Eva Cappelli (‘08); Stella Maria Parlanti (‘07). Pivot: Laura Manetti (‘99); Dior Ndyaye (‘06); Liga Vente (‘91); Mariya Samoylych (‘06). Ricordiamo che l’Use Rosa Scotti è stata inserita come l’anno scorso nel girone A ed esordirà in campionato il prossimo 5 ottobre a Noviglio contro la neopromossa Milano Basket Stars, mentre per il debutto davanti al proprio pubblico bisognerà attendere l’11 ottobre quando al Pala Sammontana arriverà la Sardegna Marmi Virtus Cagliari.