Scotti in cerca di conferme. Biancorosse oggi a Roma

Dare continuità al brillante successo contro Mantova è l’obiettivo odierno dell’Use Rosa Scotti, impegnata all’Arena Felici di Roma contro la Stella Azzurra nell’8ª giornata di A2 femminile. Le capitoline hanno 4 punti in classifica, la metà di quelli raccolti dalle biancorosse empolesi, ma le ragazze di coach Alessio Cioni dovranno affrontare l’ostacolo con il giusto atteggiamento come sottolinea Kate Stoichkova. "Sarà fondamentale giocare di squadra. Se ci riusciamo possiamo competere con chiunque, anche con le squadre sulla carta più forti". Tra l’altro il colpo esterno in casa Use Rosa manca dalla prima giornata. "La Stella Azzurra è una squadra molto giovane – spiega il tecnico biancorosso – ed ha quindi la tipica esuberanza giovanile. E’ intensa, fa del gioco a ritmi alti il suo marchio di fabbrica e, specie nelle esterne, ha giocatrici fisicamente importanti. Come tipico di quella società, quindi, è vero che sono ragazze giovani ma sicuramente interessanti e forti pescate anche all’estero. Detto questo, noi vogliamo fare finalmente un cambio di marcia lontano da Empoli – conclude –. Finora il rendimento è molto diverso da quello interno e quindi mi aspetto dalla squadra una prestazione attenta, dove l’intensità deve aumentare rispetto a quanto si è visto finora in trasferta dove abbiamo inanellato tre sconfitte consecutive. Giocheremo tra l’altro in un ambiente non facile, quindi dovremo essere brave a non farci innervosire senza pensare al pubblico ma a noi, a quello che dobbiamo e sappiamo fare".