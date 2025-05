Scuola Basket Arezzo sfida Etrusca San Miniato nei playoff promozione

AREZZOIl conto alla rovescia è finito: oggi alle ore 18 la Scuola Basket Arezzo torna in campo per gara 1 dei quarti di finale dei playoff promozione. La classifica al termine della seconda fase ha abbinato gli amaranto, che hanno concluso i Play-In al sesto posto, con l’Etrusca San Miniato terza. Si parte, dunque, dal Pala Crédit Agricole di San Miniato, visto che i pisani godono del fattore campo nella serie. Si gioca al meglio delle tre gare, il che significa che si qualificherà la squadra che otterrà due vittorie. A prescindere dal risultato odierno, insomma, la Bc Servizi giocherà comunque una partita in casa, già in calendario giovedì 15 maggio alle 21. L’eventuale gara 3, invece, sarà di nuovo in trasferta. Partendo dalla sfida odierna, la squadra di coach Fioravanti è chiamata a fare ciò che non è mai riuscita a fare nella prima fase: vincere contro l’Etrusca, compagine che aveva concluso al primo posto assoluto la stagione regolare con 34 punti e che ha sempre vinto con la Sba, sia al Pala "D’Agata" (59-74) che in casa (85-72) e sempre con discreto margine. Il pronostico, insomma, è tutto a favore della squadra di coach Martelloni, anche se la Sba è reduce da sei vittorie consecutive, l’intero girone di ritorno della seconda fase. I padroni di casa si avvalgono di individualità importanti come quella del play Menconi e dell’ala Caglio, che hanno viaggiato rispettivamente 19,8 e 14,6 punti di media a partita. Gli amaranto dovranno contrapporre la loro consueta intensità difensiva abbinata alla qualità e ai punti che possono garantire Buzzone, Toia, Prenga e Lemmi.

L.A.