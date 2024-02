"Segesta conferma la leadership in Prima categoria: vittoria sofferta contro la Santerenzina"

La capolista Segesta si conferma in vetta da sola in Prima categoria ma deve sudare non poco per avere la meglio su una sfortunata Santerenzina che perde immeritatamente 1-0 al ’Falconara’. Decide al 58’ una rete di Bacherotti, mentre poco prima i santerenzini hanno sfiorato il vantaggio con una punizione di Angeli parata dal portiere ospite. Partita equilibrata, combattuta e nervosa con tre espulsi, due tra i verdi di casa (Vareschi e Venturotti) e Pietro Scarpino fra gli ospiti. Il Marolacquasanta scivola a 4 punti dalla vetta perdendo 2-1 col Riccò Le Rondini. Riccolesi in vantaggio al 24’ con Mendoza su respinta del portiere su tiro di Tedesco. Al 47’ il pareggio di Tregrosso, AL 94’ il definitivo 2-1 del team di Andrea Borromeo, ieri ex di turno, con Manuel Fiocchi su rigore assegnato per fallo di mano di Truffello. Sale al secondo posto, a due lunghezze dal Segesta, il Brugnato che scavalca di due punti i marolini battendo 1-0 al ‘Colombo’ di Beverino il Ceparana (gol decisivo di Terribile). Si conferma al quinto posto il Follo che batte con un netto 4-0 l’Amegliese Iron Fox. Le reti portano la firma all’11’ e all’85’ di Rossetti, al 23’ Elhdiy e al 33’ Franceschini. A due punti dai follesi resta la Bolanese che espugna 1-0 Casarza: Decide al 44’ Tacchini con un tiro al volo dal limite. Al 75’ Maggiari sfiora il raddoppio: il suo tiro colpisce la traversa e cade sulla linea di porta. Vince in trasferta anche il Colli Ortonovo che si aggiudica il derby di Castelnuovo Magra battendo nel finale per 3-2 la Castelnovese, raggiungendola in classifica. Ortonovesi in gol al 3’ con Musetti, all’11’ con Santucciu e all’80’ con Palagi. Castelnovesi che realizzano al 4’ con Ruberto e al 55’ con Morina. Infine pareggio (2-2) nello scontro salvezza tra Arcola Garibaldina e Vezzano: arcolani in vantaggio al 4’ con Aldrovandi su punizione. Al 33’ pareggia Parma su rigore. Al 43’ garibaldini di nuovo in vantaggio con Colombo, al 66’ il definitivo 2-2 di Maggiani che approfitta di una disattenzione difensiva.

P.G.