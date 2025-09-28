Seie B Nazionale: i biancorossi di coach Dalmonte sono sempre sotto nei parziali della gara con un Kupstas praticamente nullo, la Luiss si dimostra più forte. L’Andrea Costa sbatte contro Roma, esordio amaro in casa

ANDREA COSTA

59

LUISS ROMA

70

UP ANDREA COSTA IMOLA: Kupstas 2, Chessari 3, Tamani 4, Moffa 2, Filippini, Raucci 8, Sanguinetti 8, Gatto 13, Thioune 7, Zedda 12. All. Dalmonte.

LUISS ROMA: Jovovic 1, Fernandez 8, Bottelli 18, Casella 4, Falluca 6, Pasqualin 6, Sylla 6, Atamah 2, Cucci 3, Salvioni 16. All. Righetti.

Arbitri: Suriano, Pulina, Forconi.

Note: parziali 10-15; 27-31; 44-54. Tiri da due: 12/27; 13/31. Tiri da tre: 6/23; 9/29. Tiri liberi: 17/25; 17/24. Rimbalzi: 33-43.

Debutto casalingo amaro per l’Andrea Costa, sconfitta meritatamente dalla Luiss al Ruggi. Pesano le lacune dei singoli, su tutte quelle dello straniero Kupstas (0 punti dal campo) nullo per tutta la gara e al pari dei compagni in difficoltà a trovare soluzioni in area; così come pesano i 16 rimbalzi offensivi di Roma. Non è bastata la presenza di Mattia Pavani, accolto calorosamente tra il primo e secondo tempo, a dare fortuna ai suoi ex compagni dell’Up, attesa a una lunga pausa (turno di riposo alla prossima) prima del derby.

Il 6-0 firmato Gatto è un solo un lampo perché il tiro da tre resta l’unico appiglio del gioco dell’Up, forzato dalla difesa di una Luiss che trova vigore dai rimbalzi offensivi e scavalca sul 6-8 al 6’. L’imprecisione dà strada a Roma che sfrutta le difficoltà imolesi a penetrare in area la propria fisicità davanti per scavare un solco sul 12-23 al 14’. Le triple di Zedda e Sanguinetti sembrano rivitalizzare l’Andrea Costa che vara una zona aggressiva premiata dal 23-24 di Zedda. Il sorpasso non arriva, ma sul contro-break romano è l’esordiente Thioune (al posto dell’acciaccato Gozo) a trovare fortuna in area prima dell’intervallo. L’inerzia non si sposta al ritorno in campo, i biancorossi persistono nelle difficoltà a rimbalzo e Roma torna a +10 (32-42). I timidi risvegli di Moffa e Kupstas, concretamente nulli nel primo tempo, non bastano all’Up che subisce la verve ospite con Falluca e Bottelli e il vantaggio si allunga 38-51 al 27’. L’Up prova a scuotersi e la verve a rimbalzo di Thioune aiuta tanto e il 49-55 al 32’ rianima la gara, accesa dal tecnico preso da Dalmonte. Imola vuole provare una rimonta ma solo Raucci e Sanguinetti non bastano, così sono Bottelli e Salvioni a ridare ossigeno a chi viaggia (54-64 al 37’). L’Up cerca di non gettare la spugna, ma tra i tanti rimbalzi lasciati e il nulla di Kupstas non c’è spazio per sperare.

Luca Monduzzi