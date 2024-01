Sella, a Lecce ultimo treno playoff. Con Nardò deve provare a rialzarsi

Due delle squadre meno in forma dell’intera A2 di fronte questa sera (ore 18) al Palasport San Giuseppe da Copertino di Lecce (dirigono Pazzaglia, Ferretti e Cassinadri). Parliamo di Cento e Nardò, che si ritroveranno una contro l’altra per provare a mettere una "X" sulle rispettive crisi di risultato, reduci entrambe da una sola vittoria nelle ultime sette partite. Quaranta minuti che valgono una fetta di stagione, prima del trittico di partite che chiuderanno una prima parte di campionato fin qui più dolori che gioie.

L’occasione giusta per rivedere la luce casca a pennello in Salento, contro una squadra che in classifica si trova settima (in zona playoff), a quattro lunghezze di distanza, e ciò significa potersi guadagnare la possibilità, in caso di vittoria, di dimezzare il gap e di riaprire la corsa per evitare la "zona salvezza".

In ballo, inoltre, ci sarebbe anche la differenza canestri dell’andata (-1) non così impossibile da ribaltare, il che aiuterebbe non poco i biancorossi in un ipotetico arrivo a pari punti. Questi i possibili scenari che si potrebbe ritrovare davanti la Sella, ma prima conteranno soltanto i fatti, ovvero giocare una partita solida, approcciandola nella maniera giusta, diversamente da quanto fatto una settimana fa con Rimini.

Anche perché Nardò non resterà a guardare, ferita dalla disfatta di Orzinuovi (81-64) e vogliosa di riscattarsi davanti al proprio pubblico, lì dove ha trovato l’unico "gol" dell’ultimo mese e mezzo, lo scorso 30 dicembre contro Cividale (91-81).

Per il resto, soltanto sconfitte: Piacenza, Bologna, Trieste, Forlì e Udine. Un vortice negativo in parte inaspettato per i granata che, col filotto autunnale di sette successi in fila, avevano cominciato a sognare in grande, prima di ritrovarsi a lottare a metà classifica.

Ha fatto parte del momento magico della squadra di Di Carlo anche la vittoria ottenuta il 5 novembre alla Baltur Arena, 94-93 dopo un supplementare, con Smith assoluto protagonista (35 punti e 10 rimbalzi) e un finale che fece discutere anche per un non fischio su Mussini nell’ultima azione dei tempi regolamentari.

Quello stesso Smith che, undici mesi fa, ne segnò 32 contro Marks e compagni, bissando il trionfo dell’andata a Cento, certificando i pugliesi come "bestia nera" della Benedetto (sconfitta 4 volte negli ultimi 5 incroci). Oltre a Russ Smith (21.4 di media e 3 assist), da tenere d’occhio anche l’atro Usa Stewart (18.5 punti e 5.8 rimbalzi) e il lungo Iannuzzi (11.5 e 7).

In doppia cifra anche Matteo Parravicini (10.5 e 2.2 assist), affiancato da La Torre (6.4 punti e 4 rimbalzi) e Maspero (5.7 punti e 4.2 assist). Completano il roster Ferrara, Borra e Lorenzo Baldasso.

Giovanni Poggi