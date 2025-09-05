Sella al torneo di Lignano con Forlì. La prima con Livorno sarà a Follonica

Prosegue la preparazione della Sella Cento in vista dell’esordio in campionato del 21 settembre contro la Libertas Livorno. Al momento non è ancora stata ufficializzata la sede dell’incontro, ma potrebbe essere il palasport di Follonica ad ospitare il match, visto che il campo dei labronici deve ancora scontare una giornata di squalifica.

I biancorossi sono impegnati nel weekend nel torneo di Lignano Sabbiadoro, dove oggi alle ore 19 affrontano Unieuro Forlì. Domani la squadra di coach Di Paolantonio affronterà una tra Mestre e Cividale, le altre due squadre partecipanti al Memorial Bortoluzzi. Per quanto riguarda gli acciaccati, Stacy Davis ha svolto tutta la settimana di allenamento in gruppo, quindi è a disposizione, mentre Gabe Devoe ha svolto lavoro differenziato coi fisioterapisti per recuperare dalla distorsione alla caviglia rimediata nell’amichevole di sabato scorso contro Reggio Emilia e quindi molto probabilmente non ci sarà.

Infine per il pivot Fall, infortunatosi il 23 agosto nel test contro l’Adamant Ferrara, la speranza è di recuperarlo nell’ultima amichevole di sabato 13 alla Baltur Arena contro Pistoia, anche se la cautela è d’obbligo. Questa settimana piena di allenamenti è servita a Di Paolantonio per inserire ulteriori concetti tattici, oltre che a lavorare molto dal punto di vista atletico, perché è importantissimo mettere benzina nelle gambe per affrontare una stagione di 38 giornate.

Come la Benedetto XIV Cento, anche Forlì ha mantenuto la stessa guida tecnica, Antimo Martino, e un nucleo di giocatori della passata stagione ai quali si sono aggiunti i ritorni di Allen, Gazzotti e Pinza, oltre agli arrivi dei veterani Aradori, Masciadri e Pepe. A due settimane all’avvio del campionato un weekend probante per la Sella Cento che oltre ai romagnoli affronterà sabato una tra la neopromossa Mestre, che torna in A2 dopo 37 anni, squadra che lotterà per la salvezza, e Cividale, ormai una realtà consolidata in serie A2.

Michele Ferioli