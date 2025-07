Sella, anche Conti in arrivo. E il pivot può essere Fall

La Sella si completerà in pochissimi giorni, un mercato lampo che ha permesso al gm Renato Nicolai di confermare la coppia Usa Davis-Devoe e di comporre un roster che sarà molto profondo, con dieci giocatori, il lungo Moretti compreso, in grado di entrare sul parquet. Così, Cento ha tutte le carte in regola per lottare per la salvezza e parte già in vantaggio rispetto come minimo alle tre neopromosse, ma senza partire battuta con almeno altre 3-4 rivali. Si vedrà appena i roster saranno completati, nel frattempo dicevamo si delineano gli ultimi tasselli del pacchetto italiani. Detto dell’ala riminese Alessandro Scarponi (13 punti di media nell’ultima stagione in B ad Agrigento), da ieri ufficiale, e del pivot Edoardo Tiberti (10 punti di media e una promozione in bancheca con Roseto), vicinissimo all’approdo in biancorosso c’è anche Luca Conti. Esterno di 197 cm in grado di giocare sia da guardia che da ala, Luca Conti è un giocatore di squadra, capace di mettersi al servizio dei compagni tanto in difesa quanto in attacco. Nato a Trento il 20 dicembre 2000, nell’ultima stagione ha iniziato in serie A alla Vanoli Cremona (17 gare a 8 minuti di media), per poi passare in A2 a Rimini, giocando 12/13 minuti a gara. Dando per fatte queste operazioni, all’appello manca soltanto un pivot: il nome nuovo è quello del 34enne Abdel Fall, veterano nell’ultima stagione in serie A a Varese e in passato in A2 a Casale e Latina.

Mauro Paterlini