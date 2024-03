Sella, anticipo in diretta tv per blindare la zona playoff

Le porte della Baltur Arena tornano a spalancarsi: c’è la Sella questa sera contro Agrigento (ore 20.45). Con tanto di diretta RaiSport, Cento ha l’occasione di riscattare al meglio la sconfitta di domenica scorsa a Torino e di tornare a distanziare la zona calda prima della pausa per la Coppa Italia. "Sarà una partita difficile, ma questo in fin dei conti è il leitmotiv della stagione, perché giornata dopo giornata c’è sempre meno tempo per raggiungere i rispettivi obiettivi e quindi ogni partita conta – commenta alla vigilia Mecacci –. Agrigento, seppur provenga da cinque sconfitte consecutive, è una squadra viva, che con Udine ha giocato bene, anche se alla fine i reali valori dei roster sono emersi. Di certo non verranno qui a fare una gita di piacere, anzi, sarà una gara ricca di temi extra-tattici, a partire dal fatto che saremo in diretta tv e che quindi sia noi che loro ci terremo a fare una bella figura".

Ambrosin, Cohill e Polakovich i pericoli numeri uno, ma occhio anche all’esperto Fabi e all’ex Morici, in biancorosso nell’annata 19/20 interrotta anticipatamente causa pandemia (per lui 23 partite a 8 punti di media e 6.6 rimbalzi). "Ogni squadra ha punti di riferimento importanti all’interno dei propri attacchi, i loro sono Cohill, Ambrosin e non trascurerei Fabi, che quando è in giornata può sempre fare un’ottima partita, ma anche Polakovich, molto fisico e solido sotto canestro. Poi hanno giocatori che sanno come essere intensi e aggressivi, sportivamente parlando, uno di questi è Morici, che giocò con noi l’anno della B, prima dello stop per il Covid". Anche stasera, ci sarà un’assenza pesante per parte: Mussini per la Sella e l’esterno Alessandro Sperduto per Agrigento (quasi 13 punti di media per lui in regular season). "Sappiamo che anche loro dovranno fare a meno di una freccia offensiva di valore come Sperduto, ma all’interno delle stagioni come sappiamo bene ci sono anche gli infortuni, e questi incidono tanto sulla pericolosità di una squadra. Agrigento, però, avrà sicuramente un vantaggio rispetto a noi, una rotazione più lunga fatta di dieci giocatori".

Giovanni Poggi