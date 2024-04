Sella, arriva la Trapani grandi firme. Una gara di orgoglio per provarci

E’ già tempo di tornare in campo: dopo il ko di tre giorni fa al PalaSojourner, Sella di scena questa sera alla Baltur Arena per il recupero del match contro Trapani, terza giornata della fase ad orologio (palla a due ore 20.30, arbitri Ferretti, Cappello e Marzo). Tradotto: ultimo treno da prendere per tenere vive le speranze nella corsa ai playoff, diventata sempre più dura e intricata, considerati i recenti risultati ottenuti dalle dirette concorrenti. "La trasferta di Rieti è stata dispendiosa, una vera e propria battaglia, e sapevamo di dover affrontare una squadra molto fisica – commenta alla vigilia Mecacci, che fa un passo indietro e torna sulla sfida di domenica scorsa, prima di affacciarsi sul big-match contro la capolista del girone verde –. È normale che ci sia un po’ di stanchezza, anche perché i giorni per recuperare sono pochi. È stata una partita che da una parte ha mostrato l’ottimo atteggiamento con cui abbiamo reagito alla sconfitta con Latina, ma che dall’altra, però, ci ha lasciato l’amaro in bocca, considerato che eravamo anche avanti a tre minuti dalla fine. Dovremo cercare di canalizzare questa amarezza e rabbia stasera, anche se di fronte ci troveremo la squadra più forte di entrambi i gironi".

Prima per distacco dall’inizio alla fine, Trapani ha trovato anche il modo di rinforzarsi in queste ultime settimane, pescando dalla Serie A Stefano Gentile, proveniente da Sassari, e riportando in Italia Amar Alibegovic (uno Scudetto e un Eurocup con la Virtus nel biennio 20-22), precedentemente in forza a Bodrum, nel massimo campionato turco. Inoltre, dopo l’inaspettata disfatta nella semifinale di Coppa Italia a Roma contro la Fortitudo, il presidente Antonini ha preso la drastica decisione di esonerare Daniele Parente e di affidare la panchina all’esperto Andrea Diana, già vice di Scariolo nelle ultime stagioni a Bologna e residente nel ferrarese, a Vigarano. I numeri dei siciliani fanno paura: lo score dei granata, infatti, parla di 21 vittorie e una sola sconfitta.

"Trapani è sicuramente la formazione più attrezzata del campionato, e lo era anche prima degli ultimi due innesti: ora, con Gentile e Alibegovic, due senior andranno in tribuna. È una squadra di talento, profonda, e con alle spalle una stagione strepitosa. Noi dovremo battagliare, giocando una partita seria e senza nulla da perdere. Serve fare più punti possibile in queste ultime giornate per continuare a credere nei playoff, in caso di mancato arrivo, invece, questi ci potranno servire per l’eventuale fase salvezza. Mussini? Sta migliorando, ma non scenderà in campo: proveremo a recuperarlo per domenica".

Giovanni Poggi