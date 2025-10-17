Sella, attenta all’ex Sperduto: "Bello tornare, sarà una sfida tosta"

Domenica la Sella Cento affronterà la neopromossa Roseto, nelle cui file militano due ex, Danilo Petrovic, in biancorosso nella stagione 2020/2021 (e poi passato anche da Ferrara) e Alessandro Sperduto, che in estate è approdato nella socioetà abruzzese. Proprio l’esterno romano ha risposto ad alcune domande sulla partita di domenica.

Come si trova a Roseto e che obiettivi vi siete posti?

"A Roseto mi trovo bene, è una piazza storica e molto esigente, il nostro obiettivo è ovviamente la salvezza, anche se l’inizio è stato duro, ma dobbiamo rimanere concentrati perché il campionato è lunghissimo".

Rispetto allo scorso anno il livello medio del campionato le sembra più alto?

"È un campionato di altissimo livello, forse rispetto allo scorso anno il livello si è ulteriormente alzato, ci sono tante squadre che hanno investito pesantemente e hanno obiettivi importanti. È un campionato dove nessuna partita è scontata e tutte le squadre possono perdere contro le altre".

Che partita si aspetta domenica e come vede quest’anno la Benedetto XIV?

"Sarà una sfida o tosta e complicata, la Benedetto XIV è una squadra che conosco bene, difficile da affrontare, anche perché ha confermato cinque giocatori dall’anno scorso, che è una cosa fondamentale a questi livelli, quindi è partita con una buona base. Noi non dovremo mai abbassare la concentrazione, anche se dovessimo prendere un parziale dovremo restare sul pezzo e stare lì con la testa fino alla fine".

Pensa di provare un po’ di emozione rivedendo i suoi ex compagni e tifosi?

"Sicuramente sarà una grande emozione tornare a Cento: coi tifosi ho avuto sempre un buon rapporto, mi sono stati vicini durante l’infortunio quindi mi farà molto piacere rivederli; lo stesso vale per i miei ex compagni, ne ho già sentito qualcuno. Indubbiamente sarà una bella sensazione tornare alla Baltur Arena e giocare contro di loro".

La scorsa stagione a Cento non fu semplice per la guardia romana: Sperduto si infortunò gravemente alla schiena a fine novembre nella partita contro Cividale, seguirono settimane di incertezza e una lunga convalescenza che costrinse il giocatore ai box per diversi mesi fino al positivo rientro a metà marzo ad Avellino (14 punti con 3/3 dall’arco dei 6,75). Nel finale di stagione poi, contribuì assieme ai suoi compagni alla salvezza della Sella Cento. In estate il passaggio a Roseto, una piazza storica del basket italiano che è ritornata in A2 dopo alcuni anni di assenza, dove l’ex biancorosso segna 8,4 punti di media in 15 minuti di utilizzo.

Michele Ferioli