Sella, attenta all’ex Tomassini: "Cento in difficoltà? Non mi fido"

Due anni al massimo. Sono quelli trascorsi da Giovanni Tomassini (nella foto) a Cento. Una prima stagione di crescita e la seconda a tutto gas. Ora "Tom" ritrova la sua fresca ex squadra. Lo fa al Flaminio, che ha tenuto a battesimo le due prime vittorie stagionali di Rbr con Verona e Chiusi. "Due anni molto belli e ricchi di soddisfazioni – commenta Tomassini –. Una finale di Coppa Italia, i playoff, tanti bei ricordi. Ho lasciato lì tanti amici. Nel primo anno magari non eravamo ancora una squadra compiuta ma è stato costruito un percorso. Nel secondo anno c’era molto più talento e abbiamo fatto una grande stagione. Sono stato votato mvp italiano del campionato e ho messo insieme dei trentelli. L’impresa più bella? I 35 al Paladozza in 24 minuti, ma anche il canestro allo scadere per la vittoria con Pistoia in casa".

Ma non tutto è andato secondo i piani una volta che è arrivata la primavera. "I quarti di finale con la Fortitudo, li ricordo ancora ci mancherebbe. Eravamo arrivati molto carichi dopo una grande stagione ma ci siamo sciolti dopo gara1. È andata così". A percorrere i km che vanno da Cento a Rimini questa estate, oltre a Tomassini, anche Derrick Marks. "Quello con Chiusi è stato un bel Marks, il Marks che ho visto spesso a Cento. Un giocatore di talento, un finalizzatore che può infilare anche canestri difficili. Uno che può anche uscire dal sistema per segnare. Non avevo dubbi che tornasse su quei livelli. La Cento di quest’anno? Una squadra che si porta dietro un sistema preciso e che ha confermato un americano come Archie. Stanno attraversando un momento difficile, ma proprio per questo dovremo prestare ancora più attenzione. Dovremo cercare di non far accendere giocatori come Mussini e Sabin (16 e 20 nell’ultima gara con Udine), che sono molto pericolosi". Riviera Banca non vuole smettere di correre dopo la vittoria con Chiusi di domenica. "Gara insidiosa, che sapevamo potesse metterci davanti diversi problemi. Chiusi in fondo aveva appena battuto Cento e, nonostante le difficoltà, sa come combattere. Siamo partiti bene e alla fine l’abbiamo portata a casa restando tutto sommato sempre in controllo. Ancora non siamo del tutto fluidi, ma stiamo migliorando e vogliamo proseguire in questo senso anche con Cento".

Loriano Zannoni