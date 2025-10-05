Acquista il giornale
Sella, brutta caduta. Il coach: "Poca difesa e attacchi individuali»

Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Sella contro la neopromossa Mestre, priva dell’americano Stewart e Reggiani, coach Di Paolantonio analizza...

di Redazione Sport
5 ottobre 2025
Il lungo biancorosso Tiberti, tra quelli da salvare

Il lungo biancorosso Tiberti, tra quelli da salvare

Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Sella contro la neopromossa Mestre, priva dell’americano Stewart e Reggiani, coach Di Paolantonio analizza cosa non ha funzionato al Taliercio. "Abbiamo dimostrato di essere due squadre differenti: quando siamo concentrati, connessi, riusciamo a difendere e a giocare insieme – dice il coach biancorosso –, poi corriamo in contropiede e siamo performanti come squadra; quando smettiamo di difendere e pensiamo di poter risolvere la partita individualmente, non siamo presentabili. Il problema è stato questo, al netto del fatto che Mestre ha meritato perchè ha disputato una gran partita, si è dimostrata solida e bisogna fare loro i complimenti. Ero convinto che loro avrebbero giocato una partita di questo tipo in casa, tocca a noi fare quello che abbiamo fatto nel primo quarto e a tratti nel secondo, per tutti i 40 minuti di gioco".

L’impressione è che la partita di venerdì sia stata un’occasione persa per la Sella Cento, visto che Mestre era priva di un americano e di un giocatore di rotazione dalla panchina: dopo l’ottimo inizio, i biancorossi hanno subito la reazione della Gemini nel secondo quarto venendo sorpassati dopo il +11 del primo quarto, ma chiudendo comunque avanti all’intervallo. Nei due quarti centrali la Benedetto XIV ha subito 49 punti, e nell’ultimo ha segnato solamente 10 punti. Troppo poco per pensare di uscire dal Taliercio con 2 punti importanti per la lotta salvezza. La panchina ha prodotto poco e nel secondo tempo si sono rivisti i problemi offensivi e difensivi palesati contro Torino: Mestre ha trovato con troppa facilità la via del canestro con protagonisti diversi, mentre in attacco la Sella si è affidata troppo alle iniziative dei singoli e poco al gioco di squadra, muovendo poco la palla e creando pochi vantaggi.

Per la squadra di coach Di Paolantonio sarà importante trovare maggior coesione e consistenza difensiva, mentre in attacco è necessario trovare una miglior circolazione e condivisione del pallone in modo da costruire tiri più puliti e a più alta percentuale, perché le ultime due partite hanno dimostrato che affidandosi alle iniziative dei singoli il risultato non arriva. Cento ha due giorni in più rispetto a Forlì per preparare il turno infrasettimanale di mercoledì 8 alle 20,30 alla Baltur Arena, una partita indubbiamente difficile, ma che i biancorossi dovranno provare a giocare in modo diverso rispetto alle ultime due uscite per cercare di vincere e muovere nuovamente la classifica.

Michele Ferioli

