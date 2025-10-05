Sella, brutta caduta. Il coach: "Poca difesa e attacchi individuali»

Dopo la seconda sconfitta consecutiva della Sella contro la neopromossa Mestre, priva dell’americano Stewart e Reggiani, coach Di Paolantonio analizza cosa non ha funzionato al Taliercio. "Abbiamo dimostrato di essere due squadre differenti: quando siamo concentrati, connessi, riusciamo a difendere e a giocare insieme – dice il coach biancorosso –, poi corriamo in contropiede e siamo performanti come squadra; quando smettiamo di difendere e pensiamo di poter risolvere la partita individualmente, non siamo presentabili. Il problema è stato questo, al netto del fatto che Mestre ha meritato perchè ha disputato una gran partita, si è dimostrata solida e bisogna fare loro i complimenti. Ero convinto che loro avrebbero giocato una partita di questo tipo in casa, tocca a noi fare quello che abbiamo fatto nel primo quarto e a tratti nel secondo, per tutti i 40 minuti di gioco".

L’impressione è che la partita di venerdì sia stata un’occasione persa per la Sella Cento, visto che Mestre era priva di un americano e di un giocatore di rotazione dalla panchina: dopo l’ottimo inizio, i biancorossi hanno subito la reazione della Gemini nel secondo quarto venendo sorpassati dopo il +11 del primo quarto, ma chiudendo comunque avanti all’intervallo. Nei due quarti centrali la Benedetto XIV ha subito 49 punti, e nell’ultimo ha segnato solamente 10 punti. Troppo poco per pensare di uscire dal Taliercio con 2 punti importanti per la lotta salvezza. La panchina ha prodotto poco e nel secondo tempo si sono rivisti i problemi offensivi e difensivi palesati contro Torino: Mestre ha trovato con troppa facilità la via del canestro con protagonisti diversi, mentre in attacco la Sella si è affidata troppo alle iniziative dei singoli e poco al gioco di squadra, muovendo poco la palla e creando pochi vantaggi.

Per la squadra di coach Di Paolantonio sarà importante trovare maggior coesione e consistenza difensiva, mentre in attacco è necessario trovare una miglior circolazione e condivisione del pallone in modo da costruire tiri più puliti e a più alta percentuale, perché le ultime due partite hanno dimostrato che affidandosi alle iniziative dei singoli il risultato non arriva. Cento ha due giorni in più rispetto a Forlì per preparare il turno infrasettimanale di mercoledì 8 alle 20,30 alla Baltur Arena, una partita indubbiamente difficile, ma che i biancorossi dovranno provare a giocare in modo diverso rispetto alle ultime due uscite per cercare di vincere e muovere nuovamente la classifica.

Michele Ferioli