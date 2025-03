Sella, c’è Milano: "Fattore campo da sfruttare". Contro Gentile passa un altro treno salvezza

Cento si prepara alla sola e unica gara interna del mese di marzo, in programma per domani sera alla Baltur Arena contro l’Urania Milano (ore 20). Poi, tre trasferte in fila, molto delicate, su e giù per l’Italia: Avellino, Livorno e Orzinuovi. Senza troppi giri di parole è questo il momento più importante della stagione dei biancorossi che, dopo l’exploit di Brindisi, ritroveranno il pubblico amico, con il solo scopo di riscoprire una vittoria interna che proprio domani mancherà da un mese esatto (il 9 febbraio contro Cantù, 77-72). "Veniamo da una convincente vittoria in trasferta, su un campo molto difficile e contro un avversario di grande valore – ha detto alla vigilia coach Di Paolantonio –. Questo ci ha aiutato nell’affrontare la settimana con fiducia nei nostri mezzi, convinti del lavoro che stiamo facendo, nonostante le solite difficoltà dovute agli infortuni".

Quelli non mancano mai, nemmeno nel periodo in cui la Benedetto sembra aver trovato la quadra giusta anche lontano da casa – dove da inizio di girone di ritorno ha un record di quattro vinte e una sola persa –. Sarà infatti ancora assente Sperduto, che domani sarebbe dovuto quanto meno tornare a referto dopo il grave infortunio alla schiena di cui è stato vittima nel match di fine novembre contro Cividale, ma che a causa di un affaticamento, con ogni probabilità, si troverà nuovamente costretto ad osservare i compagni dal parterre. Difficile sarà anche riuscire a recuperare Tamani, uscito con una caviglia malconcia dalla recente trasferta pugliese, mentre filtra un cauto ottimismo sulle condizioni di Alessandrini, assente nelle ultime quattro partite per un problema al ginocchio, ma in via di guarigione. Per quanto riguarda invece l’infermeria dell’Urania, dalla scorsa partita Cardani è potuto tornare a far affidamento sulla sua punta di diamante, Alessandro Gentile (per lui 13 punti e 7 rimbalzi in 26’ nel successo di sabato scorso su Verona), tornato in gran spolvero dopo un mese intero di stop causa infortunio. Ma non sarà l’unico da tenere sott’occhio da Devoe e compagni, in una squadra che non a caso è quinta in classifica pari a Bologna e Rieti. "La gara di domani è l’ennesimo banco di prova di un certo livello. Giochiamo contro una squadra forte, che meritatamente occupa la quinta posizione, per cui dovremo sfruttare al massimo il fattore campo".

Giovanni Poggi