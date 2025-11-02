Sella Cento a Scafati. Esame proibitivo al PalaMangano

Trasferta lunga e proibitiva per la Sella Cento, che affronta alle ore 18 al PalaMangano la Givova Scafati, squadra retrocessa dall’Lba che in estate ha allestito un roster di assoluto livello per cercare di risalire subito. L’avvio di stagione dei campani non è stato in linea con le aspettative della dirigenza, tanto che coach Crotti è stato esonerato dopo appena cinque giornate e al suo posto è stato promosso head coach il vice Mazzetti, anche il lungo Bortolin ha lasciato la Givova alcune settimane fa per accasarsi alla Juvi Cremona, battuta nel turno infrasettimanale dai biancorossi.

Come tutte le squadre che vogliono arrivare fino in fondo, Scafati ha una rosa molto profonda, esperta e di qualità: la coppia di americani è composta dalla guardia Walker, 15 punti di media con un eccellente 60% da 3 punti(miglior percentuale di tutto il campionato) e da Terry Allen, lungo molto atletico e mobile che segna 12,3 punti a partita. Top scorer della Givova è il play Mascolo con 15,3 punti di media, sceso di categoria dopo tanti anni in A. Altro giocatore sceso di categoria è l’ex bandiera di Trapani Mollura, ala piccola di grande esperienza e solidità. Sotto i tabelloni agiscono il veterano ex Nardò Iannuzzi e l’esperto in promozioni Rei Pullazi, ex Udine e Trapani. Dalla panchina esce un altro esperto in promozioni come il play Caroti, ex Udine e Vanoli Cremona.

Da un paio di settimane è arrivato da Roseto l’ala Nazzareno Italiano, mentre l’italo-argentino Fresno contribuisce alla causa gialloblu con energia ed atletismo. Completa la rosa di Scafati l’ex biancorosso Chiera che però viene chiamato in causa poche volte, vista la qualità degli altri esterni del roster campano. Inizio di stagione in chiaroscuro per la Givova, che all’ottava giornata di campionato si trova nel gruppo di squadre ad 8 punti in classifica al pari della Sella Cento, anche se gli obiettivi stagionali sono quasi agli antipodi: i biancorossi vogliono conservare la categoria mentre i campani ambiscono ad un campionato di vertice.

La squadra del presidente Longobardi è seconda nella percentuale del tiro da 3 punti con un buonissimo 40 % di squadra, ma segna e subisce 80 punti di media in questo avvio di stagione, a testimonianza del fatto che i campani non hanno ancora trovato la solidità difensiva che una squadra che vuole essere protagonista del campionato deve avere. La Benedetto XIV viene dalla convincente e netta vittoria di mercoledì contro la Juvi Cremona, i pronostici sono dalla parte della Givova, ma i biancorossi hanno dimostrato di essere in crescita.

Michele Ferioli