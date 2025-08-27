Sella Cento ancora in campo. Esame a casa della Effe

Acquista il giornale
Basket A2: alle 18 a Zola Predosa test con la Fortitudo del ferrarese Mazzola

di Redazione Sport
27 agosto 2025
Nuovi esami e ancora indisponibile oggi il pivot biancorosso Abdel Fall (Foto Bp)

Appuntamento oggi alle 18 a Zola Predosa per la Sella Cento, contro la Fortitudo Bologna. Un test, contro gli ambiziosi biancoblù di coach Caja, sicuramente probante per i biancorossi di Di Paolantonio, ancora privi di Fall, ma desiderosi di testarsi contro una pari categoria, anche se dal potenziale molto più elevato rispetto a Cento.

Intanto ieri la società ha pubblicato sui propri canali social le date delle gare interne della regular season che scatterà il 21 settembre; vediamole nel dettaglio:

  • 28 settembre, ore 18 con Torino
  • 8 ottobre, ore 20.30 con Forlì
  • 19 ottobre, ore 18 con Roseto
  • 29 ottobre, ore 20.30 con Juvi Cremona
  • 8 novembre, ore 20.30 con Ruvo di Puglia
  • 16 novembre, ore 18 contro la Fortitudo Bologna
  • 26 novembre, ore 20.30 con Rimini
  • 7 dicembre, ore 18 contro Avellino
  • 21 dicembre, ore 18 contro Verona
  • 4 gennaio, ore 18 contro Rieti
  • 17 gennaio, ore 20.30 con Cividale
  • 25 gennaio, ore 18 con Bergamo
  • 8 febbraio, ore 20 con Pesaro
  • 15 febbraio, ore 20 con Livorno
  • 8 marzo, ore 18 con Mestre
  • 25 marzo, ore 20.30 con Brindisi
  • 4 aprile, ore 20.30 con Urania Milano
  • 12 aprile, ore 18 con Scafati
  • 26 aprile, ore 18 contro Pistoia

© Riproduzione riservata

