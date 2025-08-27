Sella Cento ancora in campo. Esame a casa della Effe
Basket A2: alle 18 a Zola Predosa test con la Fortitudo del ferrarese Mazzola
Appuntamento oggi alle 18 a Zola Predosa per la Sella Cento, contro la Fortitudo Bologna. Un test, contro gli ambiziosi biancoblù di coach Caja, sicuramente probante per i biancorossi di Di Paolantonio, ancora privi di Fall, ma desiderosi di testarsi contro una pari categoria, anche se dal potenziale molto più elevato rispetto a Cento.
Intanto ieri la società ha pubblicato sui propri canali social le date delle gare interne della regular season che scatterà il 21 settembre; vediamole nel dettaglio:
- 28 settembre, ore 18 con Torino
- 8 ottobre, ore 20.30 con Forlì
- 19 ottobre, ore 18 con Roseto
- 29 ottobre, ore 20.30 con Juvi Cremona
- 8 novembre, ore 20.30 con Ruvo di Puglia
- 16 novembre, ore 18 contro la Fortitudo Bologna
- 26 novembre, ore 20.30 con Rimini
- 7 dicembre, ore 18 contro Avellino
- 21 dicembre, ore 18 contro Verona
- 4 gennaio, ore 18 contro Rieti
- 17 gennaio, ore 20.30 con Cividale
- 25 gennaio, ore 18 con Bergamo
- 8 febbraio, ore 20 con Pesaro
- 15 febbraio, ore 20 con Livorno
- 8 marzo, ore 18 con Mestre
- 25 marzo, ore 20.30 con Brindisi
- 4 aprile, ore 20.30 con Urania Milano
- 12 aprile, ore 18 con Scafati
- 26 aprile, ore 18 contro Pistoia
