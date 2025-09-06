Sella Cento, che mazzata. Devoe fermo 3 settimane

Piove sul bagnato in casa Sella Cento, in un precampionato sempre più condizionato da problematiche fisiche. Con il pivot Abdel Fall praticamente fermo dall’inizio della preparazione, ieri sono arrivati aggiornamenti per nulla rassicuranti sulle condizioni fisiche di Gabe Devoe.

"A seguito del trauma distorsivo alla caviglia destra riportato nel corso dell’amichevole svolta lo scorso 30 agosto – recita il comunicato della società – Gabe DeVoe è stato sottoposto ad esami strumentali che hanno evidenziato una lesione capsulo-legamentosa del compartimento laterale della caviglia. Nei prossimi giorni il giocatore svolgerà le terapie sotto monitoraggio clinico e strumentale. I tempi di recupero previsti sono di circa 3 settimane".

La guardia biancorossa quindi salterà buona parte della preparazione e l’inizio del campionato, il 21 settembre contro Livorno. Ieri sera a Lignano intanto, i biancorossi hanno giocato e vinto nonostante le assenze il primo match del quadrangolare contro l’Unieuro Forlì per 95-81 e stasera alle 20,45 sfideranno in finale la vincente di Mestre-Cividale, giocata ieri sera.

Questo il tabellino dei biancorossi: Scarponi 15 (3/3, 3/6), Tanfoglio 5 (1/2, 1/4), Piazzi (0/1 da tre), Conti 11 (1/2, 2/3), Berdini 10 (3/4, 0/3), Moretti 10 (5/5, 0/1), Montano 14 (1/3, 4/8), Guerrieri 3, Davis 14 (6/12, 0/4), Tiberti 2 (1/3, 0/1), Arletti 11 (1/2, 2/2).