Sella Cento condannata dai colpi di Aradori

Sella Cento 72

Flat Service Bologna 78

SELLA : Devoe 17, Nobile 12, Ramponi, Moretti 1, Davis 14, Graziani, Tamani 1, Tanfoglio, Ragazzi, Benvenuti 6, Berdini 10, Delfino 11. All. Di Paolantonio.

FLATSERVICE FORTITUDO BOLOGNA: Vencato 2, Battistini, Mian 13, Menalo, Aradori 25, Panni 3, Cusin 6, Fantinelli 13, Bolpin 3, Fremaan 13. All. Caja.

Arbitri: Bartoli, Roiaz e Cattani.

Note: parziali 18-23; 40-33; 50-52.

Due quarti e mezzo di spessore, poi Cento perde la bussola e si scioglie sotto i colpi di Aradori e della Fortitudo, che alla Baltur Arena strozza la crisi dopo tre ko consecutivi. Come ogni derby che si rispetti, solito show sugli spalti: da una parte il Settore Zimmer, dall’altra la Fossa, per un gemellaggio che continua, sempre più forte e consolidato nel tempo.

Poi spazio al campo e alla prima fiondata di Davis, a cui Mian risponde nell’immediato, accendendo il primo inseguimento della partita (7-8 al 4’). Di Devoe il primo allungo (13-8), ma Mian è una sentenza e riacciuffa la Sella in un amen. Ad alimentare il break della F ci pensa poi il subentrante Aradori, con un paio dei tiri dei suoi, seguito da Freeman (15-21). Il timbro sulla fine del quarto lo mette invece Fantinelli, che risponde da campione alla prima bomba di capitan Delfino (18-23 al 10’).

Secondo quarto, e la Benedetto apre il gas. A dare la zampata è un indemoniato Delfino, che prima la pareggia, poi si inventa un altro paio di magate che spianano la strada per il break dei biancorossi, coadiuvato da Nobile e da Moretti (35-29 al 26’). Nel segno di Cento anche il finale di primo tempo: Davis segna il +7, Fantinelli accorcia (37-33), poi ancora Davis, da lontano, per il 40-33 che sigilla i primi 20 minuti.

Al rientro, la Sella (sempre senza Alessandrini e Sperduto) "ritrova" la parità numerica, con Bologna (già priva di Sabatini e Gabriel) che perde Vencato per un problema ad una mano. E l’inizio di quarto sembra promettere anche bene, con Devoe a ribattere sui colpi di Freeman (42-36) e un chirurgico Nobile a rincarare la dose da oltre l’arco (45-38 al 35’). Poi, qualcosa si rompe, l’Aquila, nonostante i 4 falli prematuri commessi da Fantinelli, costretto a lasciare momentaneamente il parquet, sale di giri in difesa, e la Sella comincia a gettare al vento più palloni del dovuto davanti, perdendo le misure dietro. A tenere lontano il ritorno della Fortitudo ci prova Berdini, sfruttando ancora l’arma del tiro da fuori (50-45 al 28’), poi salgono in cattedra Cusin e Aradori, e l’effetto, l’energia e la fiducia del primo tempo cominciano a svanire.

L’ex duo azzurro è micidiale prima del gong e, con un 5-0 di parziale, trascina di nuovo avanti i biancoblù (50-52 al 30’). In avvio di ultimo quarto, è ancora Aradori il pericolo numero uno per la difesa centese, con Freeman a fare da contorno (54-59 al 33’). Toccato il massimo svantaggio, i biancorossi si affidano a Benvenuti per risorgere (59-61 al 35’), ma Aradori sul lato opposto scavalla il ‘ventello’, e Bolpin lo imita (59-67 al 37’). In volata, Bologna è più lucida, Cento si specchia su Davis e Delfino, e gli attacchi della Sella si fossilizzano. La bomba di Fantinelli e il jumper di Freeman giustiziano definitivamente Cento, che si arrende sul 78-72.

Giovanni Poggi