Sella Cento contro Adamant. Primo test verso il debutto

Prima uscita stagionale per Sella Cento e Adamant Ferrara, che oggi pomeriggio (ore 16.30) alla Baltur Arena si sfideranno in un derby d’estate atipico ma comunque intrigante sia per l’una che per l’altra squadra. Entrambe sono al lavoro da una decina di giorni e oggi andranno a testarsi per la prima volta a meno di un mese dall’avvio dei rispettivi campionati; Cento parte forse con qualche certezza in più rispetto allo scorso anno, mentre Ferrara può contare sull’entusiasmo della promozione e vivrà un’annata senza l’assillo di vincere per forza, ma con l’obiettivo di consolidarsi in B Nazionale.

In casa biancorossa la curiosità è di rivedere all’opera il duo statunitense Davis-Devoe, che nella seconda metà della scorsa stagione ha trascinato la truppa di coach Di Paolantonio alla salvezza, col primo nominato addirittura capitano dopo il grandissimo campionato disputato. Gli altri innesti su cui Cento dovrà puntare sono gli esterni Montano, Scarponi e Conti e i lunghi Fall e Tiberti, in un roster comunque sempre di rincorsa che dovrà giocarsi tutte le proprie carte per conquistarsi un’altra volta la salvezza in A2, possibilmente cercando come nella passata stagione di evitare i playout.

Dopo Ferrara, la Sella affronterà Fortitudo, Reggio Emilia, Forlì, una tra Cividale e Mestre, Imola e Pistoia in una preseason fitta di impegni. Dall’altra parte c’è un’Adamant rinnovata ma non troppo, che ha confermato il nucleo della passata stagione, puntando su un elemento di esperienza e qualità come Renzi sotto le plance, e su due esterni in rampa di lancio come Pellicano e Bellini.

Curiosità su quale sarà l’impatto dell’argentino Santiago nella categoria superiore, in uno slot – quello dello straniero – ancora più importante in B1, dopo gli alti e bassi dello scorso anno e dei playoff in grande crescita. Benedetto ha scelto di confermare Davide Marchini, rimasto l’unico reduce dei tre anni di ‘nuova vita’ di Ferrara Basket, e promosso anche al ruolo di capitano dopo l’addio del veterano Mathias Drigo.

I biancazzurri proseguiranno il loro precampionato sabato 30 a Vicenza, poi mercoledì 3 in casa contro la Virtus Imola, sabato 6 di nuovo contro Vicenza e sabato 13 sempre alla Bondi Arena contro Fidenza. Per le due squadre e le due tifoserie, oggi pomeriggio l’opportunità di vedere i progressi di queste prime settimane di lavoro ad un mese dal via ufficiale della stagione, che vedrà curiosamente entrambi misurarsi contro Livorno: in casa della Libertas la Sella (ma su un campo ancora da definire per la squalifica del parquet labronico) e in casa propria contro la Pielle, l’Adamant: l’ingresso alla Baltur Arena sarà gratuito.

Jacopo Cavallini