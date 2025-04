Sella Cento crolla a Cividale: salvezza rimandata all'ultima giornata

Cento si butta via e allontana il verdetto salvezza all’ultima giornata. A Cividale è grande, grandissima Benedetto per i primi 20 minuti, dove i biancorossi arrivano a toccare anche il +19. Poi, al rientro dall’intervallo, tutto svanisce. La Sella è un’altra squadra, mentre quella di Pillastrini risorge, fino all’epilogo che condanna Davis (anche sabato sera, come quasi sempre è accaduto quest’anno, il migliore per distacco con 30 punti, 7 rimbalzi e 2 assist in 38 minuti) e compagni al ventitreesimo stop in campionato. Mancanza di intensità: così ha motivato, in parte, il vertiginoso crollo dei suoi nel secondo tempo Di Paolantonio. "Innanzitutto complimenti a Cividale, che ha vinto con merito – ha commentato nel post-gara il coach della Sella –. Noi abbiamo prodotto due quarti di grandissima pallacanestro, prima in difesa e poi in attacco, facendo tutto quello che avevamo preparato in settimana: ci stava riuscendo tutto molto bene. Nel secondo tempo, invece, noi siamo un po’ calati di intensità, ed allo stesso tempo è salita quella di Cividale. E poi – ha aggiunto – abbiamo pagato le condizioni di Gabe DeVoe, che purtroppo ha avuto un’intossicazione alimentare in settimana ed era più bianco di me…".

Sommando assieme un Devoe a mezzo servizio, le solite prestazioni altalenanti di buona parte del gruppo e, per Di Paolantonio, anche alcune discutibili scelte arbitrali, il peggio è presto diventato realtà.

"Nella seconda parte di gara abbiamo anche pagato il cambio del metro arbitrale, che ha concesso a loro qualsiasi cosa, e noi non siamo riusciti mai ad adeguarci. Alla fine, è stato quello a fare la differenza, al netto, ripeto, dei complimenti a Cividale per la prestazione che ha fatto, e a Dell’Agnello, per la sua grandissima partita. Adesso pensiamo a prepararci per la prossima partita". Verso Forlì (domenica alla Baltur Arena ore 18), tutto è rimasto immutato, in termini di classifica. Poche ore dopo il ko di Cividale, infatti, Rieti ha fatto un favorone a Cento, piegando in volata Cremona, raggiunta così in classifica da Livorno, corsara a Milano, ed entrambe ora distanti due lunghezze dalla Benedetto.

Tradotto, anche nel prossimo e ultimo round di regular season i biancorossi avranno il destino tra le loro mani, e con una vittoria contro i romagnoli saranno salvi. In caso contrario, bisognerà sperare in una sconfitta di Cremona, impegnata in casa con Avellino, o in un arrivo a 3 assieme a Livorno, che premierebbe sempre Cento.

Il turno: Gesteco Cividale-Sella Cento 83-75, HDL Nardò Basket-Gruppo Mascio Orzinuovi 103-83, Carpegna Prosciutto Basket Pesaro-Apu Old Wild West Udine 82-84, Avellino Basket-Acqua S.Bernardo Cantù 76-82, Real Sebastiani Rieti-Ferraroni Juvi Cremona 69-67, Reale Mutua Torino-UCC Assigeco Piacenza 93-83, Elachem Vigevano 1955-Tezenis Verona 94-90, Unieuro Forlì-Valtur Brindisi 78-70, Wegreenit Urania Milano-Bi.Emme Service Libertas Livorno 84-94, Flats Service Fortitudo Bologna-RivieraBanca Basket Rimini posticipata.

Classifica

Apu Old Wild West Udine.......58

RivieraBanca Rimini...............50

Acqua S.Bernardo Cantù.......48

Unieuro Forlì..........................46

Real Sebastiani Rieti..............44

UEB Gesteco Cividale............44

Tezenis Verona......................42

Flats Service Bologna............40

Urania Milano.........................40

Reale Mutua Torino................40

Avellino Basket......................38

Carpegna Pesaro...................38

Valtur Brindisi........................38

Gruppo Mascio Orzinuovi......32

Sella Cento.............................28

Bi.Emme Libertas Livorno......26

Ferraroni Juvi Cremona.........26

Elachem Vigevano 1955........24

HDL Nardò Basket..................22

UCC Assigeco Piacenza.........14

Giovanni Poggi